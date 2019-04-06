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بالتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز في دوري أبطال أفريقيا

كتب محمد الزيداني آخر تحديث

يبحث عدد كبير عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصاندوز الجنوب أفريقي في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وهذا ما نتعرف عليه من خلال التقرير التالي.

يحل النادي الأهلي ضيفا على منافسه فريق ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي في مباراة الإياب في جنوب أفريقيا، على أن يقام لقاء العودة في جمهورية مصر العربية أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم ضد صنداونز سنتعرف عليها المفتوحه والمشفرة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز في ربع نهائي أبطال أفريقيا

أما عن القنوات الناقلة سوف يكون عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضيه المشفره وتحديدا قناة Bein SPORTS HD1 ، ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق محمد الكواليني بالإضافة إلي الاستديو التحليلي قبل اللقاء يضم مجموعة من كبار المحللين الرياضيين.

القنوات المفتوحه الناقله لمباراه الاهلى اليوم ضد صن داونز الجنوب افريقي

يمكن لعشاق الاهلي والكرة الإفريقية متابعة مجريات المباراة مجانا عبر شبكة القنوات الافريقية التي تمتلك حقوق البث لهذه البطولة عبر قنواتها المختلفة وسنقدم اليكم هذا الترددات التي يمكن من خلالها استقبال البث المباشر لقنوات الباقة الافريقية الناقلة لمباراة الأهلي مجانا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصاندوز في دوري أبطال أفريقيا

يمكن استقبال البث التلفزيوني للقنوات عبر الترددات التالية ولكن للأسف هذه القنوات لا تبث عبر قمر النايل سات لذلك تحتاج إلى توجيه طبق الاستقبال الخاص بك تجاه الاقمار المذكورة أدناه

قناة RTI 1
القمر ياه سات 52 E
التردد 12347
معدل ترميز 30000
الاستقطاب افقي

قناة TVT
القمر ياه سات 52 E
التردد 12347
معدل ترميز 30000
الاستقطاب افقي

قناة ORTB
القمر يوتلسات 16 E
التردد 11804
معدل ترميز 30000
استقطاب أفقي

قناة ORTM
القمر يوتلسات 9 E
التردد 12034
معدل ترميز 27500
استقطاب عمودي

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عن الكاتب

محمد الزيداني

اسمي محمد محمود من مواليد 91 حاصل علي شهادة معهد متوسط، من محافظة الفيوم، اعمل كاتب لدي موقع نجوم مصرية ولدي ميول الي التدوين في الاخبار الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص بالإضافة إلي مجال التقنية والمشاكل التي تواجه مستخدمي الاندرويد.

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