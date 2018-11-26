يستضيف ملعب حديقة الأمراء مباراة باريس جيرمان وليفربول يوم الأربعاء الموافق 28\11\2018 ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوربا 2018\2019، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض أليكم جميع تفاصيل مباراة باريس جيرمان وليفربول وأيضا موعد المباراة، ولعب ليفربول مع باريس جيرمان من قبل وفاز بها ليفربول بنتيجة 3\2 في الجولة الأولي من دوري أبطال أوربا، ويأمل فريق باريس جيرمان الفوز غلي ليفربول للتأهل ألي دور ال16 قبل بدء الجولة السادسة، وسيدخل فريق ليفربول المباراة ويريد الفوز في هذه المباراة لضمان استمراره في دوري أبطال أوربا.

موعد مباراة باريس جيرمان وليفربول



المباراة موعد مباراة الملعب باريس جيرمان وليفربول يوم الأربعاء الموافق 28\11\2018 الساعة: 10:00م بتوقيت القاهرة. الساعة 11:00م بتوقيت مكة المكرمة. حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لفريق باريس جيرمان ضد ليفربول



الحارس: جيانلويجي بوفون .

. خط الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، تياجو سيلفا، داني ألفيس.

خط الوسط: موسى ديباي ، أدريان رابيو، خوان بيرنات، آنخيل دي ماريا.

، خط الهجوم: إدينسون كافاني، إيريك ماكسيم تشوبو، موتينج.

كلا المهاجمين أصيبوا خلال المباريات الودية الدولية يوم الثلاثاء الماضي وتعرض نيمار لأصابه في عضلة الرجل في المباراة التي فاز فيها منتخب البرازيل على الكامرون كما أصاب كيليان مبابي أيضا بفوز فرنسا على أوروجواي، ولم يلعب كيليان مبابي ونيمار المباراة الماضية التي أقيمت يوم السبت، وهذا يوجد احتمال كبير بان اللاعبين لم يلعبو المباراة القادمة ضد ليفربول.



التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد باريس جيرمان