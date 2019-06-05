اهم ما جاء في اخبار النادي الأهلي وحسام حسن المفاجأه

اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالنادي لعقد عدة جلسات مع كل قطاع وذلك بعد انتهاء الموسم الكروي الحالي.. وذلك للوقوف علي المشاكل التي تواجه كل قطاع وأيضا الوقوف علي المتطلبات التي يريدها كل قطاع في الفتره القادمه.

كما ضمت لجنه التخطيط التي قام بتشكيلها محمود الخطيب رئيس النادي وبعض الأعضاء لجنة التخطيط التي يرأسها طه اسماعيل والأعضاء زكريا ناصف وخالد بيبو.،وقد عقدت أولي جلساتها اول امس، وذلك للوقوف علي كل صغيره وكبيره داخل النادي في مختلف القطاعات.

كما أكد طه إسماعيل أن الجلسة شهدت استفاده كبيره في كيفية تحقيق المطلوب كما صرح طه اسماعيل ان الفتره القادمه سيعتمد النادي علي أبناءه القدامي . من أجل الاعتماد عليهم بشكل كامل في تحقيق أهدافنا المستقبلية.

وقال ايضا إن الجلسة شهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بجميع القطاعات وخاصه قطاع الكره » سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات . وأيضا إدارة المواهب. وذلك من أجل وضع خطه عمل شامله خلال الفتره المقبله، لضمان تحقيق الأهداف المطلوبه.

من جانب اخر اعطي محمود الخطيب الضوء الأخضر للجهاز الفني لكره القدم بالنادي . بمد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس لمدة 48 ساعة حتي يتمكن اللاعبون من الاحتفال بعيد الفطر مع عائلاتهم.

كما حذر الجهاز الفني اللاعبين من الإكثار في تناول الطعام خلال فتره الراحه السلبيه من اجل الحفاظ علي اوزانهم قبل العودة للتدريبات ..كما هدد محمود الخطيب اللاعبين بتوقيع خصومات عليهم حال زياده اوزانهم.. وأكد الجهاز الفني أنه سيقوم بعمل قياسات خاصة للاعبين عقب عودتهم للمران للتاكد من أوزانهم.

اما بالنسبه ما يخص تعاقدات اللاعبين وتغيير المدرب وما يخص المعسكر الخارجي صرح المتحدث باسم النادي وقال إن النادي الأهلي يفاضل بين ثلاث دول لاقامه معسكر خارجي استعداد للموسم الجديد وهم كرواتيا، اسبانيا، ألمانيا،

وأخبر مدرب النادي الأهلي مارتن لاسارتى محمود الخطيب، رئيس النادى وقال بأنه يرغب فى خوض معسكر خلال التوقف الطويل للدورى وقت إقامة بطولة أمم إفريقيا. كما ناقش مسئولو الأهلى مع الشركة الراعية الموقف، وهناك عروض لثلاث دول هى كرواتيا وألمانيا وإسبانيا للمعسكر الخارجي .

وفي صعيد التعاقدات ، تلقت إدارة النادى الاهلي عرضا من سموحة للحصول على خدمات إسلام محارب بجانب أحمد حمودى فى بداية الموسم المقبل، وتدرس الإدارة الموافقة على إعارة الثنائى أو بيعهما فى ظل العلاقات الجيدة التى تجمعهم بالمهندس فرج عامر رئيس النادى السكندري. وكشفت مصادر خاصة أن النادي الأهلى يرغب فى ضم المهاجم حسام حسن.

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