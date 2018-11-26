بثلاثية : يفوز نادي الزمالك علي الجونة … وبهذا ترتفع نقاط الزمالك لتصل الي 32 نقطة

يعود الفارس الأبيض مرة أخرى لمواصلة انتصاراته في الدوري المصري الممتاز و يضيف فوز جديد له وبهذا يصل نقاطه إلى 32 نقطة ، فكان يحتل الزمالك المركز الأول في الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن المقاصة التي تحتل المركز الثاني ،وفي أخر مباراة للزمالك يفوز علي الداخلية بثنائية مقابل لا شئ ،وهكذا يحاول الزمالك الرجوع مرة أخرى للفوز ببطولة الدوري الممتاز بعد أن غاب عن الفوز بالبطولة لمدة 3 سنوات متتاليين .

كما أن الجونة تحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة وكان أخر هزيمة للجونة أمام المقاولون العرب بأربع أهداف مقابل هدفين فقط ،ولم يكن هذا اللقاء بين الزمالك والجونة أول لقاء بينهم بل كانت هناك 8 مواجهات سابقة ،فجمعتهم مباراة في كأس مصر و7 مباريات في الدوري المصري الممتاز ،وكانت هناك 9 انتصارات للزمالك و 3 انتصارات للجونة .

ملخص الشوط الأول

أستحواذ هائل من الزمالك علي الكرة في الشوط الأول ومحاولات كثيرة لإدخال الكورة في شباك الجونة ومحاولة من كهربا لإدخال الكرة حيث ارسل كاس نجو الكرة لكهربا في الدقيقة 31 دقيقة من المباراة ولكنة يفشل في إدخالها ،وكان هجوم قوى للزمالك وضعيف في الدفاع بينما كان للجونة هجوم ضعيف و قوة في الدفاع ،وظهر مجهود رائع من عبد الله جمعة ليدخل الكرة في شباك الجونة في الدقيقة 40 من المباراة ولكنه يخفق ،وفي الدقيقة 45 يمنع عمرو رضوان كاس نجو من إدخال الكرة في الشباك وبهذا ينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي .

ملخص الشوط الثاني

احتاج الزمالك 3 دقائق فقط من الشوط الثاني لإدخال الجون الأول الذي ادخلها فرجاني ساسي بمساعده كاس نجو في منطقة اليمين ليسجل أول أهداف المباراة .وفي الدقيقة 58 حاول محمد نادي للجونة لإدخال الكرة براسية رائعة ولكنة فشل في إدخالها ،وفي الدقيقة 68 أستغل عمرو سعيد فرصة لإدخال الجون الثاني للزمالك ،وأدخل محمد عبد المنعم كهربا الهدف الثالث في الدقيقة 70 ،وفي الدقيقة 72 ركنه جزاء للجونة ولكن أحمد مجدي يضيعها ،وبهذا تنتهي المباراة بثلاثية نظيفة للزمالك مقابل لا شئ للجونة.