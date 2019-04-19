انتصار كبير لنادى الزمالك، ومرتضى منصور فى مواجهة اللجنة الأولمبية

دخل نادى الزمالك فى أزمة كبيرة بعد سلسلة من القرارات التى أصدرتها اللجنة الأولمبية، والتى كانت فى مقدمتها منع دخول رئيس نادى الزمالك -المستشار مرتضى منصور – من حضور اى لقاءات للفرق الرياضية الخاصة بالنادى، وكذلك منع جميع الفرق الرياضية بجميع الالعاب بلعب مبارياتها داخل جدران النادى الابيض.

ولكن حكم محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية التى سبق توضيحها بالاعلى، وكان حكم المحكمة المنتسبة لمجلس الدولة قد استند الى العديد من النواحى القانونية فى مقدمتها هو عدم اختصاص اللجنة الأولمبية بفرض وصايا على جميع الهيئات الرياضية داخل مصر،وان تخصصها هو تنظيم المسابقات على المستوى الاولمبى فقط لاغير دون المساس بالأندية سواء بالعقاب او معاقبة لاعبى او مسؤلى اى نادى رياضى مثل نادى الزمالك.

فيما كان رد فعل اللجنة الأولمبية هو تقديم طعن على الحكم الذى صدر اليوم، ولكن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فيما يعد الحكم الذى صدر اليوم بمثابة انتصار كبير لرئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور، والذى يعتبر القرار الصادر سابقا نوع من انواع الظلم لنادى كبير بحجم الزمالك حيث اثر بالسلب على العديد من المباريات الخاصة بالألعاب الجماعية، والتى كان من الطبيعى ان تقام داخل جدران نادى الزمالك، ولكن فى النهاية عمت حالة من الفرح وسط الجماهير الزمالكوية اليوم بصدور هذا الحكم المنصف بالنسبة لهم.

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