النجم الساحلي يحقق فوزًا ثمينًا على الهلال السوداني في ذهاب كأس الكاف

حقق النجم الساحلي التونسي فوزًا ثمينًا في لقائه اليوم، بالملعب الأولمبي بسوسة، ضد نادي الهلال السوداني، في إطار مباراة الذهاب للدور الربع النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي، بــهدفين نظيفين (1/3).

ولئن كانت بداية المباراة متعثرة للفريق المحلي النجم الساحلي، وبعد فترة من جسّ النبض، فقد عاد زملاء يس الشيخاوي بقوة، وتمكنوا من خلق الخطر من خلال فرص واضحة، تجسمت بهدفين عن طريق كل من المدافع زياد بوغطاس والشيخاوي من ضربة جزاء (0/2).

ولعلّ أهمّ ما يمكن ملاحظته بعد نهاية الشوط أنّ النجم الساحلي سجل هدفين، وكان بإمكانه تحقيق أكثر من ذلك لولا براعة الحارس ماقولا، أما الهلال السوداني فإنه لم يقدم أداءً جيدًا، ولم يخلق فرصًا تمكنه من تحقيق ما يصبو إليه في انتظار مباراة العودة بعد أسبوع في الخرطوم.

أهم مجريات الشوط الأول

22 دق: فرصة جدية لمهاجم النجم الساحلي حازم الحاج حسن بعد تمريرة ذهبية من المساكني لكن حارس الهلال جمال سالم كان بالمرصاد.

25 دق: خروج قائد النجم الساحلي عمار الجمل بعد إصابة عضلية، ويعوضه عمر كوناتي.

29 دق: مخالفة ينفذها ماهر الحناشي فيصعد زياد بوغطاس وبضربة رأسية يغالط الحارس ماقولا ويسجل الهدف الأول (0/1).

33 دق: الحكم المغربي جياد رضوان يعلن عن ضربة جزاء لفائدة النجم الساحلي، ينجح في تجسيمها يس الشيخاوي (0/2).

35دق: خروج عمار الدمازين بعد إصابة عفوية مع أحد زملائه، وتمّ تعويضه باللاعب إيمانويل.

أهم أحداث الشوط الثاني

شهد الشوط الثاني عودة الهلال السوداني للعب المنظم، حيث تمكن من تذليل للفارق بهدف ممتاز وتسديدة قوية داخل الشباك من طرف المدافع طاهر في الدقيقة 58، وبالتأكيد سيكون لهذا الهدف وزن من ذهب، في مباراة العودة، في الخرطوم (1/2).

وبعد أن اطمأن النجم الساحلي على النتيجة، بسبب تقدمه في السوط الأول بهدفين نظيفين (0/2)، عاد للضغط والهجوم من جديد بعد هدف الهلال، فتوفرت له فرصتان حقيقيتان من خلال ضربتي جزاء أعلن عنهما الحكم المغربي جياد رضوان، الأولى خلال الفترة الثانية في الدقيقة 60 أضاعها كريم العواضي، أما الثانية، وهي الثالثة في هذه المباراة، فقد جسمها يس الشيخاوي، لتنتهي المباراة بانتصار ثمين على الهلال السوداني (1/3).

وهذه أهم الفرص خلال الشوط الثاني:

56 دق: خروج أمين بن عمر وتعويضه بفراس بالعربي في تشكيلة النجم الساحلي.

57 دق: تسديدة قوية من كريم العواضي، خارج المرمى.

58 دق: هجوم معاكس للهلال السوداني والمدافع أطهر طاهر يسدد بقوة في شباك الحارس البديري (1/2).

60 دق: ضربة جزاء ثانية للنجم الساحلي بعد إعاقة ماهر الحناشي من طرف الحارس جمال سالم “ماقولا”، وكريم العواضي يفشل في تجسيمها لتبقى النتيجة على حالها (1/2).

67 دق: فرصة للهلال السوداني يضيعها إدريس إمبومبو عندما سدّد خارج مرمى الحارس البديري.

73 دق: محمد موسى يعوّض وليد الشّعلة في تشكيلة الهلال السوداني.

79 دق: ضربة جزاء ثالثة للنجم الساحلي بعد عرقلة الحارس ماقولا للمهاجم حازم الحاج حسن، يتقدم لها قائد الفريق يس الشيخاوي، فيسدد داخل الشباك (1/3).

85 دق: خروج يس الشيخاوي ودخول محمد المثناني في تشكيلة النجم الساحلي.

وهكذا حقق النجم الساحلي التونسي فوزًا ثمينًا على حساب الهلال السوداني (1/3) في انتظار مباراة الإياب التي ستدور يوم الأحد القادم 14 أبريل 2019، في الخرطوم.