النادي المصري يصرّ على استقدام حكّام أجانب لمباراته المؤجلة ضد الأهلي

طلبت إدارة النادي المصري من الاتحاد المصري لكرة القدم استقدام حكام أجانب لمقابلة الفريق البورسعيدي ضد النادي الأهلي يوم الخميس القادم. وأرسلت الإدارة البورسعيدية قبل أسبوع تطلب استقدام حكام أجانب، بسبب ما اعتبرته “من أجل رفع الحرج عن الحكام المصريين في مسابقة الدوري”.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم سبق أن وافق على طلبات من بعض الأندية باستقدام حكام أجانب، ومنها أندية الصدارة مثل النادي الأهلي، ونادي الزمالك، ونادي بيراميدز.

النادي المصري يصرّ

حتى يستكمل الإجراءات القانونية لاستقدام حكام أجانب، فقد أرسل النادي المصري البورسعيدي مبلغًا بقيمة 25 ألف دولار ، وهي تكاليف الحكام الأجانب لمباراته أمام النادي الأهلي، يوم الخميس القادم.

وأكد ذلك، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ثروت سويلم، الذي قال في تصريح صحافي إنّ النادي المصري قام بسداد مبلغ 25 ألف دولار بهدف استقدام حكام أجانب لإدارة مباراته ضد النادي الأهلي، وهي المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

تفاعل على “تويتر”

وأثار موضوع طلب استقدام حكام أجانب من طرف النادي المصري تفاعلات عديدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من ذلك أنّ أيمن يحي، علّق على ذلك، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “واضح أنّ التحكيم الأجنبي.. عامل صداع للأهلاوية لأن الأندية حرمت الأهلي من أهم أسلحته في حسم البطولات”.

وأضاف، يحي، الذي يبدو أنه من أحباء الزمالك: “.. وطبعًا، من يقود هذه الحرب الأخ شوبير، بحجّة المحافظة على سمعة التحكيم المصري.. ولازم نثق في حكامنا”.

أما من أسمت نفسها بــ”بنت الزمالك”، فقد دوّنت: “محاولات الأهلي واتحاد الكرة تفشل في إقناع النادي المصري باللعب بحكام مصريين، والمصري يرفض أيّ طاقم تحكيم مصري، أو عربي في مباراته أمام الأهلي، ويصرّ على الحكم الأجنبي”.

واستعدادًا لمباراته المؤجلة ضد النادي الأهلي، فقد لعب النادي المصري البورسعيدي، مقابلتين وديتين، حيث فاز يوم أمس على نادي كوكاكولا بهدفين لهدف واحد، وانتصر في مباراة ثانية على حساب نجمة سيناء، من الدرجة الثانية، بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد.

وينتظر أن يجري النادي المصري مباراته المؤجلة ضد النادي الأهلي، من الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز، يوم الخميس القادم، 25 أبريل، على ملعب الجيش بالسويس.

ويحتلّ النادي المصري المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، أمام النادي الأهلي فهو يحتل المرتبة الثالثة برصيد 58 نقطة، متأخرا عن نادي الزمالك، ونادي بيراميدز بنقطتين.

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