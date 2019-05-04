النادي الأهلي يُنهي مبدئيًا الصفقة الأولى في قائمة انتدابات الموسم القادم

اتفق النادي الأهلي مبدئيًا مع لاعب وسط نادي الداخلية إسلام جابر ليكون أول انتداب لتعزيز صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم القادم.

وأكدت مصادر لموقع “يلاشوت” أنّ الاتفاق المبدئي حصل بين إدارة القلعة الحمراء واللاعب إسلام جابر (22 سنة)، الذي عبّر عن رغبته في تعزيز صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض اللاعب إسلام جابر الإمضاء لفائدة القلعة الحمراء، رسميًا، ليس رفضًا للعب في صفوفه، ولكن في انتظار أن ينتهي الموسم، وإثر ذلك سيمضي جابر .

وكان اللاعب إسلام جابر عزز صفوف نادي الداخلية قادمًا من نادي المقاصة، وأظهر خلال الموسم الجاري في الدوري المصري الممتاز إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، وهو ما جعل النادي الأهلي يضعه من بين اللاعبين الذين سيعمل على انتدابهم خلال فترة الانتدابات الصيفية.

تنافس للفوز بإسلام جابر

ويتنافس النادي الأهلي ونادي بيراميدز على الفوز بخدمات لاعب وسط نادي الداخلية إسلام جابر، في إطار من السرية التامة.

وفي الفترة الأخيرة، رجحت بعض الأخبار تشير إلى أنّ اللاعب إسلام جابر جلس مع مسئولي نادي بيراميدز، ولكنه أكد في تصريحات صحفية أنّه يحترم الفريق الذي يلعب في صفوفه، وبالتالي فهو لن يوقع لأيّ ناد حتى نهاية الموسم.

ويعرف اللاعب إسلام جابر، أنه ليس بإمكانه الانتقال إلى أي فريق يريده، طالما لم يوافق فريقه الأصلي نادي المقاصة، وبالتالي ما على مسئولي أيّ فريق يريده تعزيز صفوفه باللاعب إسلام جابر إلا الجلوس مع هذا النادي، والاتفاق على جميع الشروط، سواء من اللاعب أو من نادي المقاصة.

وتمت دعوة اللاعب إسلام جابر لتعزيز صفوف المنتخب المصري في إطار الاستعدادات لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 بمصر، والذي سينظم في الفترة المتراوحة بين 21 يونيو و 19 يوليو القادم.

ويوجد المنتخب المصري لكرة القدم في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات كل من أوغندا،وزيمبابوي، والكونغو الديمقراطية، ويلعب المنتخب المصري بقيادة مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي محمد صلاح، مبارياته في العاصمة المصرية القاهرة، تحت إشراف المكسيكي خافيير أجيري، الذي أخذ مكان المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر منذ شهر أغسطس 2018.



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