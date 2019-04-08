المشاركة الأفريقية تجبر اتحاد الكرة على تأجيل مباريات الأهلى والزمالك

قامت لجنة المسابقات الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم الإعلان اليوم عن تأجيل المباريات الخاصة بالنادى الاهلى، ونادى الزمالك، والتى كان من المقرر لها ان تقام اول الاسبوع المقبل حيث كان من المقرر أن يلتقى النادى الاهلى نادى النجوم فيما كان سيلتقى الزمالك نادى وادى دجلة.

وجاء الإعلان الرسمى من اتحاد الكرة اليوم عبر منشور على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بإعلان تأجيل مبارة الاهلى امام نادى النجوم، والتي كان من المقرر لها ان تقام يوم السبت القادم بسبب مشاركة الاهلى الافريقية، وارتباطه بلقاء العودة امام نادى صن داونز الجنوب افريقي، وكذلك الإعلان عن تأجيل مباراة نادى الزمالك أمام وادى دجلة، والتى كان من المقرر لها ان تقام يوم الأحد القادم لارتباط الزمالك بلقاء العودة بدور الثمانية فى بطولة الكونفيدرالية أمام نادى حسنية اغادير المغربى.

وكانت لقاءات الذهاب للقطبين قد انتهت بانكسار كبير للنادى الاهلى امام صن داونز الجنوب افريقي بهزيمة قاسية بنتيجة خمسة أهداف نظيفة فيما استطاع نادى الزمالك من انتزاع تعادل سلبى صعب من المغرب، ومن المقرر ان يواجه الاهلى فريق صن داونز يوم السبت فيما يتقابل الزمالك بحسنية اغادير فى مبارة العودة بربع نهائى كأس الاتحاد الافريقى يوم الاحد.

فيما أكد بيان اتحاد الكرة انه لم يتم تحديد موعد إقامة المباريات التى تم تأجيلها حيث نص البيان :”إلى موعد آخر يتم تحديده لاحقا”.

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