المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز والفريق الأقرب لحسم بطولة الدوري الممتاز

مع التنافس الشديد بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على حسم بطولة الدوري الممتاز، ومع قرب انتهاء بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2019، فإن هناك عدد من المباريات المتبقية لكل فريق سوف يكون لها دور هام في تحديد من الفائز ببطولة الدوري للموسم الحالي، حيث أنه ولأول مرة نشهد هذا التنافس الشديد بين ثلاث فرق فى الحصول على لقب بطولة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

بالأرقام المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم بطولة الدوري الممتاز:-

يتبقى لكل فريق من الفرق الثلاث المتصارعة على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز عدد من المباريات التي سوف تحسم بطولة الدوري الممتاز لصالح كل فريق من الفرق الثلاث، ويمتلك كل فريق من الفرق الثلاث رصيد من النقاط كالتالي:-

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز المصري برصيد 63 نقطة، ثم يأتي فريق الأهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة، ثم يأتي فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

أولاً:- فريق بيراميدز يتبقى له 5 مباريات في مسابقة بطولة الدوري مع الفرق الآتية:- مصر المقاصة، المصري، وادي دجلة، حرس الحدود، وإذا ما أنتصر فريق بيراميدز في المباريات كلها فإن مجموع النقاط التي سيحصل عليها فريق بيراميدز نحو 15 لتضاف إلي رصيده من النقاط الآن هو 63 نقطة، ليكون مجموع نقاطه 78 نقطة فى نهاية مبارياته.

ثانيا:- فريق الزمالك يمتلك رصيد من النقاط 60 نقطة ومتبقي له 7 مباريات مع فرق الإنتاج الحربي ، الإسماعيلي ، وادي دجلة، حرس الحدود، الإنتاج الحربي، الداخلية، الجونة، الأهلي ، فإذا ما فاز في كل المباريات فإن مجموع نقاطه ستكون 81 نقطة.

ثالثا:- فريق الأهلي يمتلك رصيد من النقاط 61 نقطة ومتبقي له 7 مباريات مع فرق طلائع الجيش، الإسماعيلي، النجوم، انبي، سموحه، المقاولون العرب، الزمالك وفى حالة الفوز بكل تلك المباريات فإن مجموع نقاطه هي 82 نقطة.

وبالنظر إلى مجموع نقاط كل فريق في النهاية، فإن فريق الأهلي هو الأقرب للفوز ببطولة الدوري الممتاز.

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