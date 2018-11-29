الكاف يجتمع غذا لمناقشة سحب تنظيم كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون ومصر والمغرب أقوى البدلاء

يجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في غانا غدا الجمعة الموافق الثلاثون من شهر نوفمبر 2018 لبحث سحب تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون، هذا الاجتماع الهام لسحب حق تنظيم تلك البطولة من دولة الكاميرون يأتي لعدة أسباب من أهمها وجود توترات سياسية في الكاميرون وعدد من الانفلاتات الأمنية التي تشهدها عدة مناطق في تلك الدولة التي تقع في غرب أفريقيا، ومن الأسباب الهامة أيضا تأخر الكاميرون في استكمال البنية التحتية والملاعب اللازمة لاستضافة منتخبات البطولة.

عدة مصادر صحفية ومن ضمنها مصادر كاميرونية أكدت أن قرار الكاف غدا لن يكون في مصلحة الكاميرون وأن الأمور تتجه لسحب تنظيم البطولة منها، كان رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السيد أحمد أحمد قد صرح إنه في حال سحب تنظيم أمم أفريقيا القادمة من الكاميرون توجد ثلاث دول تطلب تنظيم تلك البطولة وهي مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا القادمة ستشهد مشاركة 24 منتخب لأول مرة وهو ما يتطلب ضرورة توفر بنية تحتية كبيرة في الدولة المستضيفة.

بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ستقام في الصيف وتحديدا في شهر يونيو القادم وهي أول مرة ستقام في هذا التوقيت والذي سيكون توقيت دائم، وذلك بدلا من التوقيت القديم حيث كانت تقام البطولة في شهر يناير وكان هذا التوقيت غير جيد وكان يحرم الأندية الأوروبية من اللاعبين الأفارقة لمدة شهر كامل وكان هذا سببا في بعد الكثير من الأندية الأوروبية عن التعاقد مع لاعبين أفارقة.