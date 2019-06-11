القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وإستونيا في تصفيات اليورو 2020

نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة المانيا واستونيا والتشكيل المتوقع لمباراة المانيا واستونيا، حيث يلتقي منتخب ألمانيا نظيرة منتخب استونيا اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإستونيا

يواجة منتخب ألمانيا نظيرة منتخب إستونيا في إطار منافسات الجولة الرابعة من تصفيات اليورو 2020، وسوف تُذاع المباراة علي قناة “بي ان سبورت 5“، وسوف يعلق عليها المعلق الشهير “علي محمد علي”.

ويفتح ملعب “أوبيل أرينا” أبوابة لإستقبال هذة المباراة التي تمتلئ بالحماس والإثارة، ويدخل كلا من المنتخبين المباراة بقوة من أجل ضمان حصد الثلاث نقاط، والتأهل للدور المقبل.

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا وإستونيا

يلعب “يواخيم لوف” المدير الفني لمنتخب ألمانيا في مباراة اليوم بطريقتة المعتادة التي يلعب بها في كل مباراة، ويتوقع البعض أنة سوف يدفع بالثنائي جوناثان تاه ونيكلاس زوله في قلب الدفاع، وسوف يعتمد في خط الهجوم علي الثلاثي ساني وماركو رويسوسيرجي جنابري.

التشكيل 3-4-3

حراسة المرمي: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوناثان تاه – نيكلاس زوله – ماثياس جينتير .

خط الوسط: نيكو شولز – إيلكاي جوندوجان – جوشوا كيميش – لوكاس كلوسترمان.

خط الهجوم: ليروي ساني – ماركو رويس – رويسو سيرجبي جنابري.

ومن المؤكد أن ما نويل نوير سوف يحرس عرين ألمانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

يُذكر أن المنتخب الألماني خاض مباراتين سابقتين، المباراه الأولي امام منتخب أيرلندا الشمالية، وانتهت بفوز أيرلندا الشمالية بهدفين نظيفين، ويحتل إستونيا المركز الرابع في مجموعته بلا نقاط، ويليه في المركز الأخير منتخب بيلاروسيا بفارق الأهداف.

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