القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في مصر من نسختها الثانية والثلاثون،وتبدأ البطولة في يوم 21 يونيو الجاري وتنتهي في 19 يوليو القادم،حددت مصر ستة ملاعب للبطولة وهم ستاد القاهرة الدولي والسلام والدفاع الجوي والسويس والإسكندرية والإسماعيلية،وتقام البطولة لأول مرة في فصل الصيف.

يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 24 منتخب بدلا من 16 منتخب،مقسم علي ستة مجموعات وهم:

المجموعة الأولي:مصر_أوغندا_الكونغو_زيمبابوي.

المجموعة الثانية:نيجيريا_مدغشقر_غينيا_بوروندي.

المجموعة الثالثة:الجزائر_السنغال_تنزانيا_كينيا.

المجموعة الرابعة:كوت ديفوار_جنوب إفريقيا_المغرب_ناميبيا.

المجموعة الخامسة:مالي_أنجولا_تونس_موريتانيا.

المجموعة السادسة:غانا_بنين_غينيا_الكاميرون.

اتفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم(الكاف) مع العديد من القنوات الأرضية والفضائية لنقل بطولة كأس أمم إفريقيا علي الهواء مباشرة،حصلت الكاميرون علي البطولة لعام 2017 بعد فوزها علي منتخب مصر.

نعرض لكم القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا:

1_التلفزيون المصري:قناة تايم سبورت علي تردد uhf32 أرضي،وتستقبل من أريال أنالوج هوائي.

2_الأقمار الصناعية الأجنبية:

_قمر يوتلسات 9 شرق:يوجد العديد من القنوات بالقمر وهم قناة ORTB وقناة RTI وقناة RTS علي تردد 11881 بمعدل ترميز 27500 عمودي.

_قمر استرا 19 شرق:يوجد قناة واحدة فقط وهي قناة EURO SPORT علي تردد 12226 بمعدل ترميز 27500 عمودي.

_قمر إنتلسات سات 62 شرق:يوجد بالقمر العديد من القنوات أهمها قناة VARZISH وقناة IRIB TV3 علي تردد 11155 بمعدل ترميز 30000 عمودي.

_قمر إنتلسات غرب 31.5:يوجد قنوات أجنبية لنقل البطولة وهم قناة TM2 وقناة ORTM وكلهما علي تردد 12334 بمعدل ترميز 6428 عمودي.

يتواجد القنوات علي رسيفر خاص بشفرة BISS الضعيفة برقم 33 11 11 11 33 11 11 11.

← إقرأ أيضاً: