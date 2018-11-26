العاصمة الإمارتية “أبو ظبي” مرشحة لإستضافة النهائي الناري كأس “الليبرتادوريس” بين “بوكا جونيورز” و”ريفر بليت” الأرجنتينين

النهائى الناري لكأس “ليبرتادوريس” أقل وصف لهذا الدربي الأرجنتيني الذي لا يخلو من القوة والعنف والشغب أيضاً، وهذه المرة سوف يكون الدربي فى نهائي قاري، فقد تأجلت المباراة اكثر من مرة، بسبب احداث الشغب من الجماهير، أثناء موعدها الأصلي حيث تقرر تأجيل المباراة التي كان محدد موعدها أمس “السبت”.

وأعلن رئيس إتحاد أمريكا اللاتينية “كونميبول”، “أليخاندرو دومينجيز” عن تأجيل موعد إياب نهائي كأس اليبرتادوريس التي تأجلت لمدة (24) ساعة، قبل أن تتأجل الي أجل غير مسمي.

ولم يعلن “أليخاندرو دومينجز” رئيس الإتحاد موعد المواجهه الجديد، إلا ان اغلب الصحف والمواقع الأرجنتينية أعلنت أن الموعد هوا يوم “الثامن من ديسمبر” المقبل الموعد الأنسب، ارتباطات الفريقين.

وذكر أيضاً انه سوف يجلس يوم “الثلاثاء” المقبل مع رئيسيي النادين الأرجنتينين، لتحديد موعد جديد للمواجهة، ولابد أن يكون الموعد قبل مواجهات “كأس العالم للأندية”، التي تنطلق فى الثاني عشر من ديسمبر بالملاعب الإمارتية.

وذكرت تقارير مختلفة أن اقتراح يتم تداوله بأن تقام المواجهه بدولة الأمارات بلعاصمة “أبو ظبي”، وهذا المقترح الذي قد يحدث بسبب ضيق الوقت قبل بدء مونديال الأندية.

كما يدعم عامل آخر إقامة المباراة بمدينة “أبو ظبي”، بعيداً عن تعصب الجمهور والشغب المتوقع حدوثه قبل المباراة واثنائها وحتي بعد إنتهائها.

يذكر ان مباراة الذهاب قد إنتهت “بهدفين” مقابل “هدفين”، وتقضي لوائح إتحاد “كونمبيول” عدم إحتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، مما يزيد سخونة المباراة وجعلها أشبه بنهائي منفصل للبطولة.