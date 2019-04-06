الشرطة الأرجنتينية تحتجز والد ميسي لساعات قبل أن تطلق سبيله

أطلق سراح خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، من طرف الشرطة الأرجنتينية، في مدينة روزاريو،بعد ساعات من توقيفه.

وكانت الشرطة الأرجنتينية أوقفت خورخي ميسي، بعد تسبّبه في حادث مرور، تمثل في إصابته لسائق دراجة نارية.

وتمّ نقل سائق الدراجة النارية إلى المستشفى، فتبيّن أنّ أصيب بجروح خفيفة، فغادر بعد وقت قصير المستشفى.

إطلاق سراح خورخي

ويعود إطلاق سراح خورخي ميسي إلى أنّ صاحب الدراجة النارية لم يتخذ أيّ إجراء قانوني ضده، لأنه إصاباته كانت طفيفة، وغادر المستشفى بعد إسعافات أولية بسيطة، بيّنت أنه لا يشكو من إصابات خطيرة، أو كسور، أو نزيف..

وكان خورخي ميسي اتهم سابقًا بعمليات غسل أموال، كما اتهمه ابنه نجم برشلونة، في يونيو 2016، بافتعال شركات وهمية في بعض البلدان في أمريكا الجنوبية، بغاية التهرّب الضريبي، وعدم دفع ضرائب قيمتها 4.16 مليون يورو، عن عائدات حقوق الصور خلال سنوات 2007 و2008 و2009.

وقال ميسي، ساعتها: “لقد خدعني والدي”.

وكان والد ميسي، خورخي، يقوم بمهمة مدير أعمال ابنه، النجم العالمي لنادي برشلونة الإسباني.

وعبّررئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، عن رغبته في تجديد عقد ليونيل ميسي الموسم المقبل، مؤكدًا أنّه يريد أن يكون العقد الذي يربط نادي برشلونة بميسي إلى الأبد.

وقال بارتوميو، لشبكة ” ESPN”: “ميسي ما يزال صغيرًا، وفي عقده الحالي موسمين آخرين”.

معلوم أنّ ميسي الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، مرتبط بعقد مع نادي برشلونة حتى صيف 2021، ولأن هذا الموعد قريب، والمغريات كثيرة فإن رئيس برشلونة يريد أن يجدد عقد ميسي من الآن، ويقطع الطريق أمام محاولات من بعض الأندية للفوز بخدمات “البرغوث” ليونيل ميسي.