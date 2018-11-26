الزمالك يفوز على الجونه بثلاثية نظيفة, بأهداف ساسي والسعيد وكهربا

نجح نادي الزمالك في التغلب على نادى الجونة بثلاثية نظيفة, أحزر الأهداف “فرجاني ساسي” وعمر السعيد وكهربا, ونجح نادي الجونة في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال الشوط الأول من المبارة , رغم محاولات كاسونجو وكهربا وإبراهيم حسن, وتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم من عبدالله جمعة الباك الأيسر لنادي الزمالك, وحاول الجونة تشكيل الخطورة على مرمى نادي الزمالك, وكان ذلك من خلال تسديدة الشناوي على مرمى جنش, ولكن الأخير نجح في ابعاد الكرة بمساعدة العارضة, واستمر الشوط الأول سلبيا رغم محاولات الفريقين من إحراز هدف قبل نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني في الدقيقة “49” نجح الفارس الأبيض في إحراز هدف التقدم من الاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي, اثر عرضية رائع من عبدالله جمعه, وبعد هدف الأبيض استفاق فريق الجونة وهدد مرمى الزمالك بمحاولات متتالية, ولكن تألق جنش ورعونة لاعبي الجونة في إهدار الفرص السهلة حال دون ذلك, ومن مرتدة خطيرة جدا في الدقيقة “68” استطاع كهربا الوصول لمنطقة جزاء الجونة وتمرير عرضية أرضية تابعها البديل عمر السعيد في شباك الجونة, معلنا الهدف الثاني للأبيض وسيطرة على المبارة, وفي الدقيقة “71” ينجح كهربا في إحراز الهدف الثالث من إنفراد تام بحارس مرمى الجونة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الجونة في الجولة السادسة عشر

وارتفع رصيد نادي الزمالك إلى 32 نقطة متربعا على قمة الدوري المصري, وخلفه نادي مصر المقاصه برصيد 26 نقطة في الوصافه, وذلك بعد فوز نادي مصر المقاصة على نادى انبي بنتيجة 4/3 في مباريات يوم الأحد 26/11/2018.