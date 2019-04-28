الزمالك يصعق النجم الساحلي بهدف كهربا ويضع قدماً فى نهائي الكونفيدرالية

حقق نادى الزمالك فوزاً صعباً وهاماً بهدف دون رد على فريق النجم الساحلي فى مباراة الذهاب لنصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية،والتي أقيمت على استاد برج العرب،احرز هدف الزمالك الوحيد محمود كهربا فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ،وينتظر الزمالك التأهل للمباراة النهائية فى لقاء العودة 5 مايو القادم فى حالة تعادله او فوزه او حتى هزيمته بفارق هدف واحد.

أحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي

بدا الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم “جنش” فى حراسة المرمى،أمامه فى الدفاع عبد الله جمعه وحمدي النقاز ومحمود حمدى الونش ومحمود علاء،فى خط الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن وكهربا ويوسف اوباما ،وفى الهجوم عمر السعيد .

الشوط الاول

بدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين ،واستطاع الزمالك السيطرة على وسط الملعب.

وهدد هجوم الزمالك مرمى النجم الساحلي اكثر من مرة ولكن كانت خارج المرمى.

،وفى الدقيقة 36 استطاع محمود كهربا احراز هدف رائع للزمالك نتيجة خطا لدفاع النجم الساحلي.

حاول النجم الساحلي العودة للمباراة وإحراز هدف التعادل ولكن خط دفاع الزمالك كان لهم بالمرصاد.

العودة للمباراة وإحراز هدف التعادل ولكن خط دفاع الزمالك كان لهم بالمرصاد. انتهى الشوط الاول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

الشوط الثانى

كثف النجم الساحلي هجماته مع بداية الشوط الثانى وسدد زياد بوغطاس كرة قوية ولكنها أعلي من العارضة.

واصل النجم هجومه على مرمى الزمالك لولا يقظه جنش حارس مرمى الزمالك الذى استطاع إخراج الكرة فى الدقيقة 61 وتتحول الى ضربة ركنية.

استغل الزمالك الهجمات المرتدة وكاد ان يحرز الهدف الثانى فى الدقيقة 69 نتيجة خطا حارس النجم الساحلي الذى اخرج الكرة برأسه ووصلت الى النقاز ليسددها بجوار القائم.

استمرت المباراة سجال بين الزمالك والنجم فى السيطرة على وسط الملعب واستطاع الزمالك الخروج بالفوز بهدف نظيف وينتظر مباراة العودة فى تونس لحسم التأهل.

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