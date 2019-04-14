الزمالك يصعد لنصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية بعد الفوز على حسنية اغادير بهدف ابراهيم حسن

استطاع نادى الزمالك الصعود لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الافريقية ،وذلك بعد الفوز على حسنية اغادير المغربي بهدف نظيف احرزه ابراهيم حسن فى الدقيقة 49 من اللقاء ،والتي أقيمت على استاد الجيش بالسويس وسط حضور جماهيري رائع لنادى الزمالك.

ينتظر الزمالك الفائز من مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسى فى دور نصف النهائى ،والذي يسعى الزمالك لحصد البطولة الافريقية ،وإسعاد جماهيره بعد الخسارة المحلية فى المباراة السابقة امام المصري ليفقد صدارة الدوري لاول مرة لصالح الأهلي.

ملخص مباراة الزمالك وحسينية اغادير

بدأ السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادى الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :محمود جنش .

خط الدفاع :عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وحمدي النقاز .

خط الوسط :طارق حامد وفرجاني ساسى.

خط الهجوم :ابراهيم حسن ويوسف اوباما ومحمود كهربا وخالد بوطيب.

الشوط الأول

بدأت المباراة بضغط كبير من نادى الزمالك بحثاً عن هدف التقدم ،وحاول ابراهيم حسن التسديد على مرمى حسنية اغادير ولكن الكرة خارج الملعب،فى الدقيقة 7 يحصل الزمالك على ضربة حرة مباشرة يتصدى لها كهربا ولكن تخرج الكرة بعيدة عن المرمى .

بعدها سيطرة تامة للزمالك على منتصف الملعب ،وتمريرة رائعة للأمام ولكن كهربا كان فى وضعية تسلل لتضيع فرصة حقيقة للزمالك.

الدقيقة 13 يخرج فرجاني ساسى للإصابة ويدخل محمد ابراهيم بدلا منه مع استمرار تشجيع جماهيري كبير للفريق الأبيض.

يستمر الزمالك فى السيطرة على وسط الملعب فى عدة محاولات من بوطيب ومحمود كهربا ولكنها خارج المرمى ،وفى الدقيقة 32 يحصل فريق حسينية اغادير على ضربة حرة من مكان خطير يتصدى لها جنش بكل براعة وتتحول الى ضربة ركنية .

يواصل الفريق المغربي فى إضاعة وقت المباراة لتخفيف الضغط الأبيض وينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0/0.

الشوط الثانى

بدا الزمالك الشوط الثانى بالضغط الشديد على الفريق المغربي ليحصل على ضربة ركنية نفذها كهربا ويلعبها محمود علاء بالرأس ينقذها الدفاع ويستقبلها ابراهيم حسن على الطائر ويسجل الهدف الأول للزمالك فى الدقيقة 49 .

بعد الهدف يضغط حسنية اغادير بكل شراسة فى محاولة لإدراك التعادل وتضيع عدة فرص حقيقية انقذها جنش مع تشجيع مستمر لجماهير القاعة البيضاء .

فى الدقيقة 75 القائم ينقذ الزمالك من هدف التعادل وتضيع اقرب للفرص للتعادل .

يبدأ جنش بتضييع وقت المباراة عن طريق تأخير الكرة وتخفيف الضغط على اللاعبين ،ويستمر استحواذ حسنية اغادير على وسط الملعب.

فى الدقيقة 84 يسدد لاعبي حسنية اغادير كرة ينقذها جنش من على خط المرمى مع اعتراض من لاعبي الفريق المغربي لاحتساب هدف.

حاول الزمالك إبعاد الكرة عن طريق الكرات الطولية للأمام لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف .

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