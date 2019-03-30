الزمالك ضد الأهلي..نتيجة المباراة وجدول المباريات المتبقية للفريقين

الزمالك ضد الأهلي،في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز حافظ نادي الزمالك على صدارة الدوري المصري وذالك بعدما تعادل مع غريمه التقليدي نادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب،المبارة بدأت قوية من كلا الطرفين لكن لم يحصل أي منهما فرص تضعه في المقدمة مع أفضلية لنادي الزمالك لينتهي الشوط الأول على نتيجة صفر لصفر.

في مطلع الشوط الثاني من المباراة عاد نادي الأهلي أكثر قوة وهاجم على مرمى خصمه لكنه لم يفلح في إختراق دفاع الأهلي العنيد الأهلي الطامح للعودة إلى صدارة الدوري المصري الممتاز كان الأكثر خطورة في مطلع الشوط الثاني، الزمالك إستفاق وحاصر نادي الأهلي في أماكنه لكن لم ينجح في هز الشباك،وإستمرت المباراة متكافئة بين الفريقين إلى أطلق الحكم صافرة النهاية، ليتعادل الزمالك مع الأهلي دون أهداف وليبقى نادي الزماك في المركز في ترتيب الدوري المصري بأربع وخمسين نقطة محافظا على فارق النقطتين مع الغريم الأزلي نادي الأهلي، وشهدت المباراة حصول خمسة لاعبين من الأهلي على بطاقات صفراء.

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المباريات المتبقية للزمالك:

الزمالك وسموحة في الرابع من ابريل.

المصري والزمالك في العاشر من ابريل.

الإسماعيلي والزمالك في الثامن عشر من ابريل.

الأهرام والزمالك في الثاني والعشرين من ابريل.

المباريات المتبقية للأهلي.