الحذاء الذهبي..المتنافسون السبعة الأقرب إلى التتويج بالجائزة

إن السباق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز،ليس هو الوحيد الذي يشغل متابعي الدوري،فالصراع المتقارب على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجبليزي يشغل أذهان جميع عشاق الدوري الإنجليزي.

فيما يلي نظرة على اللاعبين السبعة الذين ما زالوا بفرصة الحصول على الجائزة .

جيمي فاردي – 15 هدفا

ظهر جيمي فاردي مهاجم نادي ليستر سيتي كمنافس متأخر للغاية للبطولة الذهبية 2018/19 بعد سلسلة من ثمانية أهداف في آخر ثماني مباريات لعبها في الدوري الممتاز. إذا كان بإمكانه متابعة هذا النموذج في ما تبقى الآن من مباريات فسيكون

بالتأكيد أقرب للتويج.

لا يزال أفضل عدد من أهداف فاردي الشخصية في أفضل موسم في الدوري هو 24 هدفًا حصل عليه في 2015/2016. كما سجل 20 هدفًا في الموسم الماضي .

المباريات المتبقية:



نيوكاسل

وست هام

أرسنال

مانشستر سيتي

تشيلسي

رحيم سترلينغ– 15 هدف

يسعى مهاجم مانشستر سيتي إلى تقديم أفضل مالديه للحصول على لقب الدوري الإنجليز الممتاز مع فريقه وكذالك جائزة الحذاء الذهبي حيث يبتعد عن زميله في الفريق آغويرو الذي يتصدر قائمة الهدافين بأربعة أهداف.

المباريات المتبقية:

كريستال بالاس

توتنهام

مانشستر يونايتد

بيرنلي

ليستر

برايتون

ساديو ماني– 17 هدفا

ساديو ماني في حالة جيدة وحقيقية بعد تسجيله تسع مرات في آخر 11 مباراة له في الدوري الإنجليزي وحده. استمرت أهدافه في دفع ليفربول نحو الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 29 عامًا ، رغم أنه لم يسجل في أي من آخر مباراتين له.

المباريات المتبقية:

تشيلسي

كارديف

هدرسفيلد

نيوكاسل

وولفرهامبتون

هاري كين– 17 هدفا

تمكن مهاجم توتنهام من تسجيل ثلاثين هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي،لكنه لم يفز بالحذاء الذهبي بعد أن تغلب عليه المصري محمد صلاح .

وقد أًصيب المهاجم في مباراته في الربع نهائي من دوري أبطال أوروبا،وموسمه الآن في خطر أن ينتهي.

المباريات المتبقية:

هدرسفيلد

مانشستر سيتي

برايتون

وست هام

بورنموث

إيفرتون

بيير إمريك أوباميانغ– 17 هدفا

وقد سجل ما يصل إلى 17 هذا الموسم ، مما يضع الدولي الجابوني في مسابقة الحذاء الذهبي. وكان أفضل هداف في الدوري الالماني في 2016/17 عندما سجل 31 هدفا وتغلب على المهاجم الكبير روبرت ليفاندوفسكي.

المباريات المتبقية:

واتفورد

كريستال بلاس

وولفرهامبتون

ليستر

برايتون

بيرنلي

محمد صلاح– 18 هدف

يقاتل صلاح نجم ليفربول ليصبح اللاعب الخامس فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يحتفظ بالفوز بالحذاء الذهبي،وقد سجل المري إثنين وثلاثين هدفا محققا رقما قياسا،وكنه الفرعون المصري لم يسجل سوى هدف وحيد في مبارياته التسع الأخيرة.

المباريات المتبقية:

تشيلسي كارديف

هدرسفيلد

نيوكاسل

وولفرهامبتون

سيرجو آغويرو– 19 هدفا

سجل أغويرو 20 هدفًا على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز في كل من المواسم الأربعة الأخيرة ويبدو أنه من المؤكد أن يصل إلى هذا الإنجاز مرة أخرى عندما يتنافس فريقه على اللقب. كما أنه لديه بالفعل “الحذاء الذهبي” باسمه بعد الانتهاء في صدارة قائمة هدافي الدوري في 2014/15.

المباريات المتبقية:

كريستال بالاس

توتنهام

مانشستر يونايتد

بيرنلي

ليستر

برايتون .

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