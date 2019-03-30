التشكيل المتوقع لنادى الزمالك اليوم فى القمة رقم 117 أمام الأهلى

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية والعربية خلال الساعات القادمة الى المواجهة النارية والمرتقبة خلال الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الحالي 2018/2019، بين قطبى الكرة المصري النادى الاهلى وغريمه التقليدى نادى الزمالك حيث تنظر كافة الجماهير العاشقة للفريقين اللقاء القادم الذى يعد أمال لجماهير القلعة الحمراء لتربع المارد الاحمر على قائمة جدول ترتيب الدوري المصري والتى تعد خطوة هامة للتتويج باللقب ، وعلى الجانب الاخر نجد جماهير ميت عقبة تحلم باستمرار المارد الابيض فى مسيرته واستمراره على التقدم والتتويج باللقب الذى غاب عنه فترة كبيرة

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك اليوم

ويسعى نادى الزمالك تحت قيادة المدير الفنى الحالى كريستيان جروس أن يستمر نغمة الانتصارات للمارد الأبيض تحت قيادته وأن يحصل على اللقب خصوصا يكن أول تتويج له مع اللاعبين، وسعى جروس ان يكون لديه العديد من الاوراق الرابحة سواء فى وسط الملعب او فى الهجوم وكذلك اعتمد على خطة جيدة خلال المباراة الماضية للحفاظ على شباكه نظيف واستطاع ان يحافظ على المركز الاول وصدارة جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن

ولكن المباراة القادمة غاية فى الاهمية بالنسبة له وأيضا للاعبين حيث لها حسابات اخري وتشكيل مختلف والذى يعتمد على عناصر الخبر والشباب وأيضا التكتيك حسب قوة الخصم، كما من المتوقع ان يحشد جروس هذه الاوراق خلال لقاء اليوم

التشكيل المتوقع للزمالك في القمة هو: