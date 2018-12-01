“الاهلى يواجه “بتروجت” بعد عودة المصابين

هل سينهض المارد الاحمر من كبوته سريعا ويعود لاسعاد جماهيره ام ستطول هذة الازمة التى يمر بها المارد الاحمر والتى بدأت بضياع البطولة الافريقية على يد فريق الترجى التونسى ثم ضياع البطولة العربية امام الوصل الاماراتى .

وبعد توديع النادى الاهلى للبطولتين العربية والافريقية وعودته لاستكمال مشواره فى الدورى المصرى يسقط امام نادى المقاولون العرب بهدف مقابل لا شىء .

ولعب الاهلى فى الدورى 7 مباريات حصد منها 11 نقطة ليأتى فى اخر ترتيب البطولة المصرية ولكنن ما زال امام الفريق العديد من المباريات المؤجلة والتى من الممكن ان تحدث تغيرا كبيرا فى ترتيب النادى الاهلى فى الدورى.

وقد عانى النادى الاهلى مؤخرا من كثرة الاصابات بين نجوم الفريق ولكن معظمهم قد تماثل للشفاء و سيعودون للعب فى مباراة الفريق القادمة امام بترو جيت فى السويس بعد ان اكملوا برنامجهم العلاجى والتأهيلى واشتركوا مع الفريق فى تدريباته يو الخميس الماضى فقد عاد عمرو السوليه بعد ان تعافى من اصابته فى مباراة الترجى التونسى فى البطولة الافريقية .

وقد سافر الفريقالى السويس فى اطار الاستعداد لتلك المباراة المرتقبة للاهلى مع بتروجيت صاحب ال15 نقطة وصاحب الارض.

وستلعب المباراة فى السابعة من مساء السبت وسوف يتم بثها على قناة النيل الرياضية و اون سبورت .

ولم يخرج الاهلى من مباراة المقاولون العرب بالهزيمة فقط بل باصابة مهاجمه صلاح محسن والتى شخصت على انها مزق من الدرجة الثانية للعضلة الضامة والتى ستبعد مهاجم الاهلى عن المباريات لفترة ليست بالقصيرة.