الاتحاد التونسي لكرة القدم يتمسّك بمدينة السويس ويفنّد ما جاء في بعض وسائل الإعلام

فنّدت تونس ما راج يوم أمس في بعض وسائل الإعلام المصرية من أنّ الاتحاد التونسي لكرة القدم طلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم المنظم لكأس إفريقيا للأمم 2019 تغيير ملعب السويس وتحويل مباريات المنتخب التونسي إلى القاهرة. وأكد تمسّكه بمدينة السويس، وبملعبها، لاحتضان المباريات التي سيجريها المنتخب التونسي لكرة القدم في نهائيات كأس إفريقيا لكرة القدم 2019 بمصر.

الاتحاد التونسي لكرة القدم يفنّد

أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان، اطلعت عليه “نجوم مصرية”، نشره على موقعه الرسمي، يوم أمس، أنّه “تبعًا لما روّجته الصحافة الرياضية المصرية الصادرة يوم الاثنين 22 أبريل 2019، والمتعلقة بالطلب الذي تقدمت به الجامعة التونسية لكرة القدم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وإلى اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا، بخصوص نقل مقابلات المنتخب التونسي من السويس إلى القاهرة، فإنّ الجامعة التونسية لكرة القدم تفنّد هذه الأخبار، وتؤكد أن لا أساس لها من الصحّة”.

وأوضح الاتحاد التونسي لكرة القدم أنّ “الجامعة التونسية لكرة القدم تودّ أن تذكر، بهذه المناسبة، أنّ وفدها الذي حضر حفل عملية القرعة، قد تحوّل إلى عين المكان، أي مدينة السويس، وأبدى ارتياحه لظروف الإقامة”.

وأشار إلى أنّ “الجامعة تلقّت كل التّطمينات من الجهة المنظمة التي يترأسها بكفاءة المهندس هاني أبو ريدة، بخصوص تدارك الملاحظات التي تقدّم بها الوفد التونسي قبل انطلاق البطولة، والمتعلقة بملعب التدريب، والملعب المخصص للمباريات الرسمية”.

تونس تتمسّك بمدينة السويس وملعبها

اعتبر الاتحاد التونسي لكرة القدم أنّ “مدينة السويس المناضلة تستحقّ احتضان مباريات المجموعة الخامسة التي من المنتظر أن تشهد تنافسًا فنيًّا من طراز رفيع، خاصّة، وأنّها تضمّ منتخبين عربيين شقيقين، سيجدان دون شك، كلّ المساندة والدعم من جمهور محلّيّ يتمتّع بطيبة أخلاقه وتشجيعه للّعب النّظيف، وعليه تؤكد الجامعة، مرة أخرى، تمسّكها بملعب السويس، و جمهوره، و هي على ثقة تامة، بأنه سيقف مع المنتخب التونسي خلال هذه المسابقة”.

وكان الوفد التونسي، زار، مدينة السويس، ومقر إقامة المنتخب التونسي، وملعب التدريب، والملعب الرسمي الذي ستجرى على أرضيته مباريات المنتخب التونسي لكرة القدم، خلال بطولة إفريقيا للأمم 2019.

ووضعت القرعة التي جرت بمنطقة الأهرامات بالجيزة، يوم الجمعة 12 أبريل 2019، المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة، إلى جانب كلّ من منتخبات مالي، وموريتانيا، وأنغولا.

وينتظر أن تنظم مصر بطولة كأس إفريقيا لكرة القدم 2019 في الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.

← إقرأ أيضاً: