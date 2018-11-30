“الإتحاد” يقلب الطاولة علي “الزمالك” ويكسبه بضربات الترجيح ويقصيه خارج البطولة

فى مفاجئة غير متوقعة، لجماهير نادي “الزمالك”، يوصل نادي “الإتحاد” السكندري نتائجه المميزة، بعدما أخرج فريق “الترجي الرياضي التونسي”، ياتي الدور على ‘إخراج نادي “الزمالك”، ليواصل نادي “الإتحاد السكندري” نتائجه المميزة، تحت قيادة الكابتن الكبير “حلمي طولان”، يذكر أن نادي الإتحاد قدم مباراة إستثنائيه بالدوري المصري بالتغلب على النادي “الأهلي” بنتيجه (4-3)، تحت قيادة المدرب المخضرم حلمي طولان أيضاً.

ربح مباراة اليوم فريق “الإتحاد السكندري” نادي “الزمالك” بهدف مقابل لاشىء، بينما كانت مباراة الذهاب، قد انتهت بهدف مقابل لا شىء لصالح نادي “الزمالك”، ليتعادل الفريقين فى النتيجة النهائية، ويذهبا الفريقين إلي ركلات الترجيح، ليلعب كل فريق (6) ضربات، ليهدر نادي “الزمالك نصفها” ويهدر نادي الإتحاد ركلتين، ويتفوق نادي “الإتحاد” السكندري بالنهاية بنتيجة (4-3).

ويصبح نادي “الإتحاد الممثل الوحيد لمصر فى بطولة “كأس زايد للأندية الأبطال” بعد خروج نادي “الأهلي” امام نادي “الوصل الأماراتي، وخروج نادي “الزمالك” اليوم، فى إنتظار نادي “الإسماعيلي”.الذي سوف يواجه فريق “الرجاء” المغربي، بعد التعادل سلبياً فى مباراة الذهاب، على ملعب الفريق بمدينة الإسماعيلية.

هذا ويعيش نادي “الإتحاد” السكندري، او سيد البلد، او زعيم الثغر، كلها ألقاب لمحبي هذا النادي الكبير، اجمل فترة فنية له منذ فترات، حيث يشهد النادي إستقرار فني، تحت قيادة الكابتن “حلمي طولان”، وإستقرار إدارى، جعل الفريق يحصد نتائج إيجابية ويقدم مستويات ميزة، على المستوي المحلي والمستوي العربي، فى بطولة “كأس زايد للأندية” (البطولة العربية).