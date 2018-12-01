الإتحاد السكندري يفوز على الزمالك للمرة الثانية في عام 2018

إستطاع نادي الإتحاد السكندري أن يفوز على نادي الزمالك في مباراة الأمس من خلال ركلات الترجيح، وقد كانت المباراة بين الفريقين مقامة في إستاد بترو سبورت وهو أحد مباريات البطولة العربية.

وفوز الإتحاد السكندري على نادي الزمالك جاء بقيادة المدرب حلمي طولان الذي حقق أخر فوز له على نادي الزمالك في الموسم الفائت لنفس البطولة في الثاني عشر من إبريل لعامنا الحالي، اي ان الإتحاد فاز على نادي الزمالك للمرة الثانية في هذا العام.

إنتهت المبارة بين الإتحاد السكندري ونادي الزمالك بحصول الزمالك على هداف وحيد سجله باسم مرسي في الجزء الأول من المباراة مقابل هدفين لنادي الإتحاد السكندري في الجزء الثاني من المباراة كان أحدهما لخالد الغندور في الدقيقة 79 من المباراة وكان الهدف الثاني للاعب ويلسون في الدقيقة 83 من المباراة.

وهذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الإتحاد السكندري بنادي الزمالك خلال هذه البطوله للعام الحالي ففي المواجهه الأولى إستطاع نادي الزمالك الفوز على الإتحاد بتسديد خمس اهداف إلى مرماه مقابل هدف وحيد سدده الإتحاد السكندري.

أما المواجهه الثانية فحصد فيه الزمالك الفوز على الإتحاد بهدف نظيف ولم يستطع الإتحاد بتسديد الأهداف لمرمى الزمالك، وهذه كانت المباراة الثالثة التي واجه فيها الإتحاد السكندري الزمالك خلال هذا الموسم.

وبهذا الفوز قد نجح الإتحاد السكندري في التأهل لدور الثمانية في البطوله الحالية ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد من ركلات الترجيح التي ضيعها الفريقان أثناء المباراه حيث قام احمد علاء بتضييع ركلة ترجيحية أولى أما الركلة الثانيه فضيعها لاعب الإتحاد السكندري بازوكا.