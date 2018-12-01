الأهلي يضرب بتروجيت بهدف مقابل لا شئ في مباراة الدوري المصري الممتاز

مع بداية مباراة الأهلي و بتروجيت تسبب بتروجيت في تأجيل بداية المباراة الذي كان من المفروض أن تكون بدايتها الساعة 6 مساءا بتوقيت مصر و 7 بتوقيت السعودية الذي تم في ملعب الجيش بالسويس في اللقاء المؤجل في الجولة 9 من الدوري المصري الممتاز ،وكان سبب تأجيل المباراة هو رغبة بتروجيت في ارتداء القميص ذات اللون ( الفسفوري ) و جعل الأهلي يرتدى اللون( الأزرق ) ،ولكن في نهاية الأمر ارتدوا الملابس الرسمية وهو الأحمر للأهلي و الأزرق لبتروجيت.

الأهلي و بتروجيت

ويفوز الأهلي علي بتروجيت بهدف نظيف مقابل لا شئ في اللقاء المؤجل في الجولة 9 من الدوري المصري الممتاز ،وبهذا الفوز يصعد الأهلي للمركز 16 برصيد 14 نقطة بعد بان كان في المركز الأخير ،بينما بتروجيت تبقي في المركز 15 برصيد 15 نقطة.

أهداف مباراة الأهلي و بتروجيت

ومع بداية الشوط الأول تقدم الأهلي علي بتروجيت بهدف نظيف في الشوط الأول في الدقيقة 8 من بداية المباراة التي احرزها أحمد الشيخ عند استلامه الكرة من وليد سليمان ،و قام بتروجيت بإدخال هدف الذي ادخله فيرا ولكن الحكم يطلق صفاره تسلل ويحرم بتروجيت من أدخال هدف التعادل .

ومع بداية الشوط الثاني يتقدم الأهلي علي بتروجيت و أستحواذ الكرة من جانب المارد الأحمر 57% استحواذ للكرة ،وحصل احمد مصطفي لاعب بتروجيت علي كارت اصفر لإعاقة ناصر ماهر في بداية الشوط الثاني ،و في الدقيقة 73 حاول وليد أزاروا إدخال الكرة ولكنه يفشل في إدخالها ،وتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بهدف واحد نظيف علي بتروجيت ويحصل علي 3 نقاط.