مباراة مؤجلة من الاسبوع السابع عشر، بين فريق الاسماعيلي و فريق الجونة، والتي اقيمت اليوم في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة، وانتهت المباراة بتعادل الدراويش مع الجونة بهدفين لكلاً منهما، والمباراة الثانية هي المباراة المهمة في هذا اليوم، والتي انتظرها أغلب جماهير الكرة المصرية بين فريقي الأهلي ومصر المقاصة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرون، وجاءت أهمية المباراة بعد خسارة المارد الأحمر امام فريق صن داونز الجنوب افريقي ، بخماسية في دور الذهاب للدور الربع النهائي لبطولة أفريقيا ، والتي تعتبر بمثابة صدمة كروية كبيرة لجماهير النادي العريق، ولذلك جاءت مباراة الاهلي ومصر المقاصة اليوم، من أهم مباريات الأسبوع والتي يسعى فيها الأهلي، استرجاع الثقة مرة أخري قبل لقاء العودة المهم في بطولة افريقيا يوم السبت المقبل. اقيمت اليوم مباراتان في الدوري المصري الممتازمؤجلة من الاسبوع السابع عشر، بين فريق الاسماعيلي والجونة، والتي اقيمت اليوم في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة، وانتهت المباراة بتعادل الدراويش مع الجونة بهدفين لكلاً منهما،الثانية هيالمهمة في هذا اليوم، والتي انتظرها أغلب جماهيرالمصرية بينضمنالأسبوع الثامن والعشرون،بعد خسارة المارد الأحمر امام فريق صن داونز الجنوب افريقي ، بخماسية في دور الذهاب للدور الربع النهائي لبطولة، والتي تعتبر بمثابة صدمة كروية كبيرة لجماهير النادي العريق، ولذلكاليوم، من أهم مباريات الأسبوع والتيفيها الأهلي، استرجاع الثقة مرةقبل لقاء العودة المهم في بطولة افريقيا يوم السبت المقبل.

الأهلي ومصر المقاصة

خاض الفريقان اليوم اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وجاء تشكيل المارد الأحمر بمشاركة وجه جديد وتشكيل غريب، وذلك بسبب الايقافات والاصابات والراحة التي منحها المدرب الأرجوياني “لاسارتي” ،وجاء تشكيل الأهلي “محمد الشناوي – محمد هاني- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم، حمدي فتحي- عمرو السولية- صالح جمعة – محمود وحيد- حسين الشحات- وليد أزارو- جونيور أجاي” ، وعاد إلى التشكيل اساسيا من أول المباراة صالح جمعة والذي جاء ادائه فوق المتوسط ولكنه تم تغييره، وبدأ اللقاء بسيطرة ملحوظة للمارد الأحمر، مع تبادل للهجمات إلى أن استطاع الأهلي من احراز الهدف الأول، عن طريق الناشي الجديد حمدي فتحي، عن طريق عرضية رائعة ليضعها حمدي برأسه، لتسكن الشباك ويضع المارد الأحمر في المقدمة، واستطاعت مصر المقاصة من فرض سيطرتها علي أجزاء من اللقاء لكن دون خطورة تذكر، واستطاع الأهلي أن يتحكم في مجريات المباراة إلى أن انتهى الشوط الأول بنتجية لهدف مقابل لا شئ.

الشوط الثاني: الأهلي ومصر المقاصة

في بداية الشوط الثاني قام فريق مصر المقاصة بعمل تبديل اول بدخول فوافي لتنشيط وسط الملعب وخروج شيمس بيكلي، وسيطر الأهلي على المباراة وقام لاسارتي بإخراج حسين الشحات، ودخول رمضان صبحي لتنشيط الهجوم في الدقيقة 70، وتمكن الأهلي من الاستحواذ ولكن بدون اقناع يرضي جماهيره العريقة، واستطاع “ازارو” ومن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، وكاد اللقاء أن ينتهي بتلك النتيجة، ولكن استطاع فريق مصر المقاصة من أحراز أول اهدافها عن طريق المهاجم جون انطوي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بنتيجة هدفين إلى هدف.

ترتيب الدوري المصري

جاء ترتيب جدول الدوري المصري بعد لقاء الأهلي ومصر المقاصة اليوم بتصدر فريق المارد الأحمر الصدارة برصيد 58 نقطة من 25 مباراة في انتظار نتيجة لقاء الزمالك والمصري والتي تقام غداً في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة.

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