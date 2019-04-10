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الأهلي يتخطى عقبة مصر المقاصة ويستعيد الثقة قبل لقاء صن داونز في دوري الأبطال

كتب ياسر حمود آخر تحديث
اقيمت اليوم مباراتان في الدوري المصري الممتاز مؤجلة من الاسبوع السابع عشر، بين فريق الاسماعيلي و الجونة، والتي اقيمت اليوم في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة، وانتهت المباراة بتعادل الدراويش مع الجونة بهدفين لكلاً منهما، الثانية هي المهمة في هذا اليوم، والتي انتظرها أغلب جماهير المصرية بين الأهلي  ومصر المقاصة،  ضمن الأسبوع الثامن والعشرون، بعد خسارة المارد الأحمر امام فريق صن داونز الجنوب افريقي ، بخماسية في دور الذهاب للدور الربع النهائي لبطولة ، والتي تعتبر بمثابة صدمة كروية كبيرة لجماهير النادي العريق، ولذلك الاهلي ومصر المقاصة اليوم، من أهم مباريات الأسبوع والتي فيها الأهلي، استرجاع الثقة مرة قبل لقاء العودة المهم في بطولة افريقيا يوم السبت المقبل.الأهلي ومصر المقاصة

الأهلي ومصر المقاصة    

خاض الفريقان اليوم اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وجاء تشكيل المارد الأحمر بمشاركة وجه جديد وتشكيل غريب، وذلك بسبب الايقافات والاصابات والراحة التي منحها المدرب الأرجوياني “لاسارتي” ،وجاء تشكيل الأهلي “محمد الشناوي – محمد هاني- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم، حمدي فتحي- عمرو السولية- صالح جمعة – محمود وحيد- حسين الشحات- وليد أزارو- جونيور أجاي” ، وعاد إلى التشكيل اساسيا من أول المباراة صالح جمعة والذي جاء ادائه فوق المتوسط ولكنه تم تغييره، وبدأ اللقاء بسيطرة ملحوظة للمارد الأحمر، مع تبادل للهجمات إلى أن استطاع الأهلي من احراز الهدف الأول، عن طريق الناشي الجديد حمدي فتحي، عن طريق عرضية رائعة ليضعها حمدي برأسه، لتسكن الشباك ويضع المارد الأحمر في المقدمة، واستطاعت مصر المقاصة من فرض سيطرتها علي أجزاء من اللقاء لكن دون خطورة تذكر، واستطاع الأهلي أن يتحكم في مجريات المباراة إلى أن انتهى الشوط الأول بنتجية لهدف مقابل لا شئ.

الأهلي ومصر المقاصة

الشوط الثاني: الأهلي ومصر المقاصة

في بداية الشوط الثاني قام فريق مصر المقاصة بعمل تبديل اول بدخول فوافي  لتنشيط وسط الملعب وخروج شيمس بيكلي، وسيطر الأهلي على المباراة وقام لاسارتي بإخراج حسين الشحات، ودخول رمضان صبحي لتنشيط الهجوم في الدقيقة 70، وتمكن الأهلي من الاستحواذ ولكن بدون اقناع يرضي جماهيره العريقة، واستطاع “ازارو” ومن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82، وكاد اللقاء أن ينتهي بتلك النتيجة، ولكن استطاع فريق مصر المقاصة من أحراز أول اهدافها عن طريق المهاجم جون انطوي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لينتهي اللقاء بنتيجة هدفين إلى هدف.الأهلي يتخطى عقبة مصر المقاصة ويستعيد الثقة قبل لقاء صن داونز في دوري الأبطال

ترتيب الدوري المصري

جاء ترتيب جدول الدوري المصري بعد لقاء الأهلي ومصر المقاصة اليوم بتصدر فريق المارد الأحمر الصدارة برصيد 58 نقطة من 25 مباراة في انتظار نتيجة لقاء الزمالك والمصري والتي تقام غداً في تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة.

الأهلي يتخطى عقبة مصر المقاصة ويستعيد الثقة قبل لقاء صن داونز في دوري الأبطال

 

 

 

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عن الكاتب

ياسر حمود

حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية، أهوي الكتابة وقراءة الشعر، اعشق التكنولوجيا واحب الكتابة في المقالات السياسية

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