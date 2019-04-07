الأهلي في ضغوط لفسخ عقد لأسارتي بعد هزيمتة من صن دوانز

بعد هزيمة النادي الأهلي من صن دوانز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقا أصبح مصير المدير الفني للفريق غامضاً مابين الرحيل والبقاء و , ويسأل جمهور وعشاق الشياطين الحمر هل سيتخذ مجلس أدارة النادي بأقاله لأسارتي بعد الخروج وتوديع البطولة رسمياً وإن البطولة هي طموح وأمال مجلس إدارة النادي وعشاقة أم سيؤجل قرار أقالته حتي أنتهاء مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي.

ويري مجلس إدارة النادي الأهلي أنه وفر للأسارتي صفقات لأعبين من العيار الثقيل والتي هي حلم كل مدير فني في أي فريق وكلفت صفقات الموسم الحالي النادي حوالي 250 مليون جنية مصري , وتعتبر هذة الصفقات هي الأضخم علي مدار تأريخ النادي الأحمر.

وقأل الأعلامي كريم شحاته من خلال برنامجة “كورة كل يوم” المذاع علي القناه الأولي المصرية بإن مجلس أدارة النادي الأهلي يتجه نحو قرار أقالة المدير الفني للفريق بعد الهزيمة الغير متوقعة للفريق معلقاً “تغيرات لاسارتي غريبة وغير موفقة” , وأضاف ” يبقي فقط تحديد وقت الرحيل ” ولكن أدارة الأحمر أتخذت القرار برحيل المدير الفني وخاصة بعد سقوط الشياطين الحمر في المباريات الخارجية”

والجدير بالذكر بإن مجلس أدارة النادي الأهلي أعلنت عن أنعقاد أجتماع طارئ اليوم عقب عودة الفريق من جنوب أفرقيا مع الجهاز الفني والأداري للشياطين الحمر لمناقشة أسباب هزيمة المارد الأحمر من صن دوانز بخماسية.

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