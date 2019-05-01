الأهلي ضد طلائع الجيش..نتيجة وملخص لأهم أحداث المباراة

الأهلي ضد طلائع الجيش،في إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز حقق نادي الأهلي فوزاُ صعباً ومُهماً على طلائع الجيش في المباراة التي حمعت الفريقين اليوم على ملعب حرس الحدود.

دخل نادي الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة ،وسيطر على الشوط الأول من المباراة حيث كان قريبا من التسجيل في عدة محاولات لكن دفاع طلائع الجيش وقف سداً منيعا في وجه كل محاولة، وفي الدقيقة الأول من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع سجل المغربي وليد آزارو هدف التقدم للمارد الأحمر، هدف إنتهى عليه وقع الشوط الأول من المباراة.

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في الشوط الثاني من المباراة وبعد مرور عشر دقائق دقائق على إنطلاقته نجح إسلام جمال فؤاد في تعديل النتيجة لنادي طلائع الجيش من علامة الجزاء، بعد الهدف شن المارد الأحمر هجوما رهيباً على مرمى خصمه ونجح في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والستين ضيعها علي معلول، وفي الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة تم طرد لاعب طلائع الجيش تالا نداييه ،تواصل هجوم نادي الأهلي وقبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة نجح علي معلول في إحراز هدف التقدم للأهلي.

تقدم الأهلي إستمر حتى نهاية اللقاء، وبهذه النتيجة إرتفع رصيد المارد الأحمر إلى النقطة الرابعة والستين في المركز الثاني بالتساوي في النقاط مع الأهرام المتصدر.

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