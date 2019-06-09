الأهلى يعقد اجتماعاً صارماً ويهدد بالاستعانة بالفيفا

شهدت صالة الراحل “صالح سليم“، إجتماعاً طارئاً لأعضاء مجلس ادارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب المكلف بإدارة شئون قطاع كرة القدم بالقلعة الحمراء،بدءاً من الساعة 5:30 مساء يوم السبت الموافق 8/6/2019،وقد استمر الاجتماع حتى الساعه 9:30 تقريباً،حيث نتج عن هذا الاجتماع بعض القرارات الهامة وتصعيد الموقف قانونياً ضد اتحاد الكرة المصرى وهدد باللجوء للفيفا.

وكانت القرارات التى اعلنها المجلس عقب اجتماعه،تتعلق بخصوص موقف اتحاد الكرة المصرى من المباريات المتبقية فى اطار الدورى المصرى الى جانب ان اتحاد الكرة كان قد اعلن عدم اجراء اى تعديل فى مواعيد المباريات المتبقية وهذا ما لم يوافق عليه مجلس ادارة النادى الاهلى وهدد سابقاً بالانسحاب من الدورى حتى بعد امم افريقيا القادم.

وكان بيان مجلس الادارة يشمل اربعة قرارات هامة عقدها فى اجتماعة امس وهى:

♦ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعدياً،وفقاً للترتيب المنصوص عليه فى قانون الرياضة،وبما يتفق مع اللوائح المحلية والدولية والميثاق الأولمبى امام جميع الجهات المعنية بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة،ومروراً بمركز التسوية والتحكيم،ووصولاً الى الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية،وذلك لحفظ حقوق النادى فى بطولة الدورى العام موسم2019،بعد القرارات التى اتخذها اتحاد الكرة بشأن بعض المباريات الأخيرة من الدورى،والتى لم تراعِ مبدأ تكافؤ الفرص،ولا قواعد اللعب النظيف،ولا تحقق العدالة بين الاندية المتنافسة.

♦مطالبة اتحاد الكرة بأن يعمل بمسؤلياته دون تأخر،وحسم الأمور التالية:

◊ فتح باب القيد المحلى فى الموعد المناسب،وأن يكون بالتزامن مع القيد الإفريقى بحد أقصى 10/7/2019،حتى تتمكن الأندية المصرية التى يتقرر مشاركتها فى بطولات( الكاف) من تسجيل لاعبيها الجدد افريقياً بدون سداد غرامة مالية،والاستعانة بجهود هؤلاء اللاعبين فى الأدوار الاولى للبطولات الافريقية.

◊ اتخاذ كافة التدابير لإدارة المسابقات المحلية بطريقة احترافية تحفظ حقوق الجميع،وتحديد الموقف من استكمال بقية بطولات الموسم المنصرم عند انطلاق الموسم الجديد،وهو أمر يحتاج الى وقت كبير سيكون على حساب الوقت المخصص لمسابقات موسم2019-2020،خاصة وأن هذا الاستكمال سيكون بالمخالفة للوائح،لأن الاندية ستشارك فى بطولات الموسم الماضى بقوائم لاعبيها فى الموسم الجديد،مما يعني ان المشاركة فى هذه البطولات ستكون بقائمة مر عليها ثلاث فترات وهو ما رفضه اتحاد الكرة فى سنوات سابقة.

◊ إعداد لائحة متكاملة للمسابقات المحلية ذات بنود واضحة،وغير قابلة للاجتهاد،والتفسيرات الشخصية،متضمنة علاج كل السلبيات،وأن يقوم بإعداد تلك اللائحة خبراء متخصصون،وان يمنح اتحاد الكرة الفرصة كاملة لكل الاندية للاطلاع على مشروع هذه اللائحة وابداء الملاحظات عليها،لتكون بعد اعتمادها السند والمرجعية لأى نادى فى طلباته قبل اللجوء للاتصالات والعلاقات الشخصية.

◊ تحديد موعد واضح،يلتزم به اتحاد الكرة،ويعلنه لتطبيق تقنية (VAR)،وذلك لايقاف مسلسل الأخطاء التحكيمية التى أثارت جدلاً كبيراً،وتسببت فى استعانة الاندية بالحكام الاجانب فى العديد من المباريات هذا الموسم،علماً بأن النادى الأهلى سبق وأن خاطب الاتحاد فى 3/9/2018،وطلب تطبيق الـــــ(VAR)،بعدما شهدت مبارياته أخطاء تحكيمية فجّة،وجاء تعهد اتحاد الكرة الكتابى والذى تسلمه النادى بتاريخ10/4/2018، أنه سوف يقوم بتطبيق (VAR) فى 1/10/2019 وهو لم يحدث.

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