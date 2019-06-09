استفتاء صحيفة ماركا لأفضل لاعب في العالم

قامت صحيفة ماركا الإسبانية بعمل استفتاء حول أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي بين كلآ من :لونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني،ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي،وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي.

احتل ليونيل ميسي قائد ومهاجم فريق برشلونة الإسباني المركز الأول وحصد الصدارة في استفتاء صحيفة ماركا وحصد ميسي 142.500 صوت من أصوات الجماهير.

احتل اللاعب المصري الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي المركز الثاني في استفتاء صحيفة ماركا،وحصل الدولي محمد صلاح علي 123.600 صوت من أصوات الجماهير التي شاركت في استفتاء صحيفة ماركا ليحتل محمد صلاح المركز الثاني.

احتل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الايطالي المركز الثالث في استفتاء صحيفة ماركا حيث حصل رونالدو على 125ألف صوت من أصوات الجماهير.

احتل الفرنسي كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان المركز الرابع وحصل علي 119 ألف صوت من أصوات الجماهير.

اختارت صحيفة ماركا 10 لاعبين من النادي الملكي ريال مدريد في استفتاء الجماهير لأفضل لاعب في العالم وأهمهم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد،ومدافع الفريق سيرجو راموس.

اختارت الصحيفة المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك مع زميله محمد صلاح في استفتاء أفضل لاعب في العالم،وجاء علي مقدمة وعلاوة الأفضل في العالم لونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني،وكريستيانو رونالدو نجم اليوفي،والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان،والبلجيكي ايدين هازارد قائد فريق تشيلسي الإنجليزي والمنتقل حديثا لفريق ريال مدريد الإسباني،والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق اتلتيكو مدريد الإسباني،كما تواجد حارس نادي اتلتيكو مدريد أوبلاك في استفتاء أفضل حارس في العالم.

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