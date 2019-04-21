اخبار مباراه الزمالك وبيراميدز القادمه يوم الثلاثاء الموافق 23/4/2019

الزمالك يدخل بقوه امام نادى بيراميدز ويعتبر الفريقين من الفرق العملاقه فى الدورى المصرى وان نادى الزمالك يواجه معوقه فى التعاقد مع لاعب الوحده السعودى المعار من صفوف نادى الاسماعيلى ولكنهم فشلوا فى هذا بعد دخول نادى بيراميدز امامهم فى صفقه اللاعب محمد عواد والتى قدموا له عرض مالى كبير وهذا ادى الى رجوع نادى الزمالك الى نقطه الصفر وهناك كان يوجد حل بديل لهذه المشكله وهو ضم اللاعب عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربى او با التعاقد مع الحارس الثانى والذى يوجد فى صفوف نادى بيراميدز العملاق وهو الحارس المهدى سليمان وهذه حلول امام نادى الزمالك بديله.

وقام مسؤلى نادى الزمالك بالتراجع عن ضم اللاعب انجويهم الظهير الايسر لفريق نادى الجونه وتفضيلهم للاعب بن محمد لاعب الترجى التونسي والتى يتفوق عن انجويهم بخبراته العاليه واعجابهم به بسبب مستواه الاخير والتى قدم فيه افضل ماعنده وخبرته فى لعب كره القدم ويريد نادى الزمالك التدعيم فى مركز الجبهه اليسرى والذ سيجعل فى هذا المركز فارقا كبير والذى يجعل اداء نادى الزمالك امام بيراميدز تصبح افضل وتسير لهم الامور على المستوى المتحسن وفى الجبهه اليسرى يوجد لاعب سوبر بدايه من هذا الموسم الجديد الى جانب اللاعب عبدالله جمعه لعدم رضاهم ببهاء مجدى والذى سيواجه شبه الرحيلمع نهايه هذا الموسم.

واصبح يوجد حاله من الارتياح لدى نادى الزمالك القلعه البيضاء بعد قرار نقل مباراه الذهاب فى الدورى نصف النهائى للكنفدراليه الى ملعب برج العرب بدل من ملعب الجيش بالسويس بسبب سو ارضيه ملعب السويس ويرى مسؤلى نادى الزمالك ان اداء اللاعبين يتاثر بشكل كبير وخوف اللاعبين با اللعب لتجنب الاصابات وخوفهم من حدوث نفس ماحدث للاعب فرجانى ساسى لاعب الوسط اللاعب التونسي والذى اصاب فى مباراه حسنيه اغادير وحصل مسؤلى نادى الزمالك على تاكيدات تؤكد عن جوده ارضيه برج العرب وتحسينها بشكل جيد عن ماكانت عليه من قبل.

ويطالب المدير الفنى للفريق واللاعبين عن عقد جلسه سيقدم خلالها التهنئه لهم على استعادتهم لصداره الدورى المصرى ويطلب منهم التركيز فى المرحله الاتيه وهى مواجهتهم لنادى بيراميدز والتى تعد من المباريات الصعبه فى مشوار النادى القلعه البيضاء وفاز نادى الزمالك على نادى الاسماعيلى فى ملعب الجيش باالسويس والتى اوجلت بينهم من الاسبوع العاشر من المنافسات والتى اصبحت للنادى الزمالك بمثابه عاليه بسب اخذه بصداره 60 نقطه وتساويه مع نادى بيراميدز فى عدد النقاط ويتفوق نادى القلعه البيضاء على نادى بيراميد بفارق الاهداف والتى خاض منها 26 مباراه بينما نادى بيراميدز خاض 28 مباراه بينما يحتل نادى القلعه الحمراء المركز الثالث بنقاط 58 نقطه.

← إقرأ أيضاً: