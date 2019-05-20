إيبار ضد برشلونة..بلوغرانا يتعادل في آخر مباراة له في الدوري هذا الموسم

إيبار ضد برشلونة، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني تمكن نادي إيبار من فرض التعادل على الفائز باللقب نادي برشلونة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب بلدية إيبورا.

ملخص مباراة إيبار ضد برشلونة

سيطر برشلونة على المباراة منذ البداية وإستحوذ على الكرة بنسبة بلغت أكثر من ستين في المائة، ورغم سيطرة نادي برشلونة إلا أن إيبار تمكن من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة العشرين من إنطلاقة المباراة بواسطة الاعب مارك كوكوريلا.

بعد الهدف شن بلوغرانا هجوما رهيبا على مرمى المضيف لينجح المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدف التعادل للبرسا في الدقيقة الواحدة والثلاثين من عمر المباراة، ميسي عاد بعد دقيقة واحدة ليسجل الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة الثانية والثلاثين من المباراة، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من المباراة عادل بابلو دي بلاسيس النتيجة لإيبار.

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في الشوط الثاني من المباراة ورغم السيطرة المطلقة للنادي الكتالوني إلا أن النتيجة بقيت على حالها ليعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وبهذ النتيجة يكون برشلونة قد أنهى الموسم في صدارة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد سبع وثمانين نقطة، وإنتهى موسم نادي إيبار في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد سبع وأربعين نقطة.

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