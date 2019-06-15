إتحاد الكرة يرفع الإيقاف عن جهاد جريشة

أعلن المهندس عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن رفع الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة،تم إيقاف الحكم من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم(الكاف) بسبب الأخطاء التحكيمية في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي التي انتهت بفوز الوداد وحصوله علي البطولة بظلم تحكيمي.

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم مذكرة للاتحاد الإفريقي يطلب فيها برفع الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة بعد ما بدر منه من أخطاء تحكيمية في نهائي دوري أبطال إفريقيا،أعلن الاتحاد الإفريقي بعد نهاية المباراة عن إيقاف الحكم لمدة ستة شهور،أخذ الاتحاد المصري العديد من المستندات والتقارير القانونية تثبت بعدم وقوع الحكم في أي أخطاء قانونية أثناء المباراة.

قبل الاتحاد الإفريقي طلب الاتحاد المصري وتم رفع الإيقاف عن الحكم المصري جهاد جريشة ويعود مرة أخري لإدارة جميع المباريات في كل البطولات،سوف ينضم جهاد جريشة بعد رفع الإيقاف عنه الى الحكام المصريين المشاركين في بطولة كأس أمم إفريقيا،ارتفع عدد الحكام المصريين الى 6 حكام بعد عودة جهاد جريشة للتحكيم ويكون من بين الحكام ثلاثة حكام ساحة.

كان الحكم المصري جهاد جريشة مرشح لإدارة مباريات في الكان قبل إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي وتم رفع الإيقاف عن الحكم،حيث تستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في 21 يونيو وتنهي في 19 يوليو،ويشارك 24 منتخب في البطولة بدلا من 16 منتخب لأول مرة في التاريخ،وتقام في فصل الصيف علي 6 ملاعب هم: ستاد القاهرة الدولي والسلام والدفاع الجوي والسويس والإسكندرية والإسماعيلية.

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