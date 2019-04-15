أماكن توزيع تذاكر مجانية لمباراة الأهلي السعودي والهلال نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

تقرر أن يتم توزيع التذاكر المقدمة من أعضاء شرف النادي وذلك لجماهير الأهلي السعودي التي ترغب في حضور مواجهة الأهلي و الهلال في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال عبر منافذ البيع في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ،وذلك في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم . علماً بأن المباراة ستنطلق في تمام الساعة ٧،٢٥ مساءً بتوقيت السعودية .

يذكر ان العديد من أعضاء شرف النادي الأهلي في جدة قد قدموا عدد كبير من تذاكر مجانية وصلت لحوالي اكثر من 5 الف تذكرة مهداة للجماهير المشجعىن لأهلي جدة وذلك لحضور المباراة التي سوف تقام اليوم الاثنين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة )، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة .

تذاكر مجانية لمباراة أهلي جدة و الهلال السعودي

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي السعودي علي تويتر تبرعات من محبيه وأعضاءه الشرفيين تذاكر مجانية لحضور مباراة الأهلي والهلال السعودي وكانت التذاكر مهداة من الأعضاء والشركاء التاليين:

قدمت شركة المسافر شريك النادي الأهلي عدد (3000) تذكرة كهدية للجماهير الأهلاوية الراغبة في حضور مواجهة الأهلي و الهلال قدم رئيس النادي الأهلي السابق عضو الشرف الأستاذ ماجد النفيعي عدد (2000) تذكرة للجماهير الأهلاوية قدم رئيس النادي الأهلي الأسبق عضو الشرف الأستاذ أحمد المرزوقي عدد (500) تذكرة للجماهير الأهلاوية قدم عضو شرف النادي الأهلي المحامي والمستشار القانوني الأستاذ خالد أبو راشد عدد (500) تذكرة للجماهير قدم عضو شرف النادي الأهلي الدكتور/ محمد بن عثمان مليباري عدد (500) تذكرة قدم محب أهلاوي عدد (500) تذكرة للجماهير الأهلاوية

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