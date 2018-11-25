جدول ترتيب الدوري الانجليزي والهدافين بعد فوز ليفربول على واتفورد

الدوري الانجليزي من أقوي الدوريات على مستوي العالم، والأكثر مشاهدة، وقد تم تصنيفه في الخمس سنوات في الاتحاد الأوربي لكرة القدم، الأول على كل الدوريات الاهرلا ويسبق في ذلك الدوري الأسباني والدوري الإيطالي، يتميز بدقة مواعيده، حيث يبدأ الدوري الانجليزي عادة في شهر أغسطس، وينتهى في شهر مايو، ويتميز بالانتظام الشديد في مواعيده، وقد أطلق عليه الدوري الانجليزي الممتاز، في عام 1992، ليتميز بذلك على دوري الدرجة الأولى، ويتكون من 20 فريق يلعب كل فريق 38 مباراة ذهاب وعودة، ويتميز الدوري الانجليزي، بالعوائد المالية الضخمة من البث التلفزيوني للمباريات.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2018

بدأ الدوري الانجليزي يوم 10 أغسطس الماضي، وأقيمت مباريات الأسبوع الأول من الدوري وهذا هو ترتيب الدوري الانجليزي حتى الآن

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الأسبوع الثالث عشر:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 13 11 2 0 40 5 +35 35 2 ليفربول 13 10 3 0 26 5 +21 33 3 توتنهام 13 10 0 3 23 11 +12 30 4 تشيلسي 13 8 4 1 28 11 +7 28 5 آرسنال 12 7 3 2 26 15 +11 24 6 إيفرتون 13 6 4 3 20 15 +5 22 7 مانشستر يونايتد 13 6 3 4 20 21 −1 21 8 بورنموث 12 6 2 4 21 16 +5 20 9 واتفورد 13 6 2 5 17 17 0 20 10 ليستر سيتي 13 5 3 5 18 17 +1 18 11 وولفرهامبتون 12 4 4 4 12 13 −1 16 12 برايتون 13 4 3 6 14 19 −5 15 13 وست هام 13 3 3 7 14 22 −8 12 14 نيوكاسل 12 2 3 7 9 15 −6 9 15 كريستال بالاس 13 2 3 8 8 17 −9 9 16 بيرنلي 12 2 3 7 12 25 −13 9 17 ساوثامبتون 13 1 5 7 10 24 −14 8 18 كارديف سيتي 13 2 2 9 11 26 −15 8 19 فولهام 13 2 2 9 14 33 −19 8 20 هدرسفيلد 12 1 4 7 6 22 −16 7

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز: الترتيب اللاعب الأهداف 1 سيرخيو أجويرو – مانشستر سيتي 8 =2 بيير-إيميريك أوباميانج – آرسنال 7 =2 إيدين هازارد – تشيلسي 7 =2 هاري كين – توتنهام 7 =2 أليكساندر ميتروفيتش – فولهام 7 =2 جلين موري – برايتون 7 =2 محمد صلاح – ليفربول 7 =2 رحيم ستيرلينج – مانشستر سيتي 7 =9 ريتشارلسون – إيفرتون 6 =9 ساديو ماني – ليفربول 6 =9 آنتوني مارسيال – مانشستر يونايتد 6 =9 جيلفي سيجوردسون – إيفرتون 6 =9 كالوم ويلسون – بورنموث 6 =14 ماركو آرناوتوفيتش – وست هام 5 =14 أليكساندر لاكازيت – آرسنال 5 =14 ألفارو موراتا – تشيلسي 5 =14 روبيرتو بيريرا – واتفورد 5 =14 ليروي ساني – مانشستر سيتي 5 =14 أندريه شورله – فولهام 5 =14 دافيد سيلفا – مانشستر سيتي 5

القنوات الناقلة للدوري الانجليزي

تمتلك قناة بى ان سبورت الرياضية حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، حيث خصصت عدد من القنوات لبث مباريات الدوري الانجليزي مباشرة ويمكن مشاهدتها من خلال هذا الرابط وسنتابع معكم جميع مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم.