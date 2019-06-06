أخبار النادي الأهلي اليوم 5 يونيو 2019

ينتظر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب من لجنة التخطيط للكرة التي شكلها سابقا التقارير الخاصة باللاعبين المعارين والراحلين في الصيف

من جانبه رفضت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، رحيل التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، خلال فترة الانتقالات المقبلة، نظرا لأهمية تواجد معلول داخل القلعة الحمراء.

حيث أن اللاعب تلقي عروض من الانديه السعوديه، إلا أن الأهلي قام بغلق جميع الابواب أمام اللاعب كما أكدت اداره النادي لمعلول ، أنه من أهم أعمدة الفريق التي يعتمد عليها النادي بشكل كبير.

اما من جانب اللاعب فلم يبدي أي رغبه في الرحيل او حتي اي اعتراض علي قرارات الاداره، خصوصا وأنه قام بتمديد عقده إلى عام 2022، نظرا لشعوره بإرتياح كبير داخل القلعة الحمراء، وأنه يحظي بشعبيه كبيره في مصر خصوصا من جانب جماهير النادي الأهلي.

وفيما يخص اللاعب أحمد الشيخ فقد رحب بفكره العوده الي مصر المقاصه خلال الانتقالات الصيفيه، خصوصا وأن اللاعب فرصته بأن يكون اساسي داخل النادي باتت معدومه لخروجه من حسابات المدير الفني والاداره، ، رغم أنه يتمسك بالبقاء داخل النادي الا ان مسؤلي نادي المقاصه أرادوا الحصول علي خدمات اللاعب مما جعله يفكر في الرحيل.

وصرح مسئول داخل النادي الأهلي ، أن النادي سيستغل الشيخ لإجراء صفقة تبادلية مع فريق المقاصة، بحيث يضم اللاعب محمد توني لاعب وسط المقاصه إلى الفريق الأحمر ، بجانب دفع الأهلي مبلغ مالي أخر بجانب الشيخ، وإن كان مسئولي الأحمر يميلون إلى إعارة الشيخ موسم أو موسمين إلى المقاصة وليس بيعه نهائيا.

اما ما يخص لجنه التخطيط التي شكلها محمود الخطيب، رئيس الأهلي،حيث أنه ينتظر التقارير الخاصة بموقفها من لاعبي الفريق المعارين ومن ترشحهم للعودة مرة أخرى، بجانب اللاعبين الذين سيرحلون من داخل النادي في الانتقالات الصيفية شرط وجود بديل له أفضل داخل الفريق.

على صعيد اخر ، أصبح المدافع محمد نجيب علي أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبلة ، بعد أن حصل على موافقه من الاداره للرحيل لعدم الحاجة إليه خلال الفترة المقبلة، حيث منحه الأحمر حرية تقرير مصيره تقديرا لمشواره مع الفريق في السنوات الماضية،

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