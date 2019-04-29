هنا أحدث أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المصري بعد قرار وزير الصناعة بفرض رسوم علي واردات الحديد

متابعينا الكرام نقدم لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية، أحدث الأسعار لخام الحديد في الأسواق المصرية محدثاً تحديث يومي، ويعتبر أسعار مواد البناء بصفة عامة والحديد بصفة خاصة، من أكثر الأخبار التي يهتم المواطن المصري لمعرفتها يومياً، لأن أسعار الحديد تؤثر سلباً أو إيجاباً، علي أغلب السلع التي يدخل في تصنيعها خام الحديد، وعملية التشييد والبناء التي تعتمد بصورة أساسية علي الحديد، فسعره يؤثر في سوق العقارات في مصر.

وشهد سوق الحديد في مصر إستقراراً ملحوظ منذ بداية العام، ولكن في الفترة القادمة فإن أسعار الحديد قد تتغير بعد القرارات الإقتصادية الجديدة، فقد فرضت الحكومة المصرية الفترة الأخيرة رسوم حماية علي واردات خام البليت، وجاء قرار وزير الصناعة رقم 346 لسنة 2019، بفرض رسوم وتدابير وقائية علي الواردات من صنف حديد التسليح وواردات البليت.

أسعار بيع الحديد بالمصانع اليوم الإثنين 29/4/2019

اسم الشركة المنتج متوسط سعر البيع من المصنع شركة حديد عز عز الدخيلة 11720 شركة حديد المصريين المصريين 11600 شركة حديد بشاي بشاي 11600 شركة حديد العتال العتال 11550 شركة حديد الجارحي الجارحي 11500 شركة حديد المراكبي المراكبي 11550 شركة السويس للصلب السويس للصلب 11500 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11500 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11500

التوقعات لأسعار الحديد في الفترة القادمة

من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يحدث عدم إستقرار في أسعار الحديد في مصر، وحدوث حالة من الشد والجذب بعد القرار الأخير لوزير الصناعة، بفرض رسوم علي واردات الحديد وخام البيلت، سيحددها حالة السوق ومستوي العرض والطلب، وسنوافيكم بكل جديد يومياً في هذا الموضوع.

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