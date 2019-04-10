انتهت| نتيجة مُباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم الأربعاء 10 ابريل 2019

انتهت منذ قليل مُباراة الأهلي ومصر المقاصة التي استضافها استاد بتروسبورت وهي المُباراة التي أُقيمت ضمن الأسبوع الـ 28 من اسابيع الدوري المصري الممتاز موسم 2018 / 2019 وهي المُباراة التي دفعت النادي الأهلي المصري لاعتلاء الصدارة من جديد بصورة مؤقتة بفارق نقطة عن نادي الزمالك ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً نتيجة مُباراة الأهلي ومصر المقاصة ..

نتيجة مُباراة الأهلي ومصر المقاصة 10 ابريل 2019

هذا وقد انتهت مباراة الأهلي ومصر المقاصة بفوز النادي الأهلي المصري بنتيجة 2-1 على مصر المقاصة يواصل نجاحه في مزاحمة نادي الزمالك على صدارة الدوري الممتاز ويتفوق عليه بفارق نقطة واحدة والزمالك له مباراة أقل.

من أحرز أهداف مُباراة الأهلي ومصر المقاصة 10 ابريل 2019

سجل أهداف النادي الأهلي اليوم حمدي فتحي في الدقيقة الـ 25 و وليد أزارو في الدقيقة الـ 82 بينما أحرز هدف مصر المقاصة الوحيد جون أنطوي في الدقيقة 94 من زمن اللقاء.

هذا وقد جاء هدف مصر المقاصة الوحيد من تمركز سئ جدا من دفاع النادي الأهلي كعادته في الفترة الأخيرة ليتمكن جون أنطوي من إحراز هدف تقليص الفارق بين الفريقين.

ترتيب جدول الدوري المصري بعد مُباراة الأهلي ومصر المقاصة

هذا ومع انتهاء مباراة الأهلي ومصر المقاصة كما ذكرنا فقد ارتقى النادي الأهلي لصدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 58 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك الوصيف برصيد 57 نقطة بينما ظل نادي مصر المقاصة في المركز الـ5 برصيد 40 نقطة.

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