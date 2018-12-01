ماهي السلع التي شملتها الزيادة بعد قرار تحرير سعر الدولار الجمركي اليوم

أعلن وزير المالية الدكتور” محمد معيط” عن تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الاستهلاكية أي السلع الترفيهية وغير الضرورية ليكون سعر الدولار الجمركي بحسب أسعار البنك المركزي المعلنة على أن يسري القرار السابق بداية من اليوم الأول من ديسمبر وحتى نهاية الشهر، كما أعلن عن تثبيت سعر الدولار الجمركي على 16 جنيه للسلع الضرورية، جاء القرار بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وقد أوضح في أن القرار الذي بدأ العمل به من اليوم يساهم بشكل كبير في زيادة الضريبة المضافة للسلع الاستفزازية والغير ضرورية.

ما هي السلع التي شملها قرار الزيادة بعد تحرير سعر الدولار الجمركي

طعام الكلاب والقطط.

منتجات التبغ.

منتجات الزهور.

التليفونات المحمولة.

أجهزة الحاسب الآلي.

أدوات التجميل.

السيجار.

السيارات الخاصة.

الأثاث المستورد.

الموتوسيكلات.

التكاتك.

الكافيار.

الجمبري.

استاكوزا.

اسماك الزينة.

الببغاوات.

الخمور.

ماهو سعر الدولار الجمركي

سعر الدولار الجمركي هو سعر مثبت من قبل البنك المركزي لا يتبع سعر الدولار اليومي ويذكر أن تثبيت سعر الدولار الجمركي في العام الماضي بعد تحرير سعر الصرف للعملات العربية والأجنبيه عند 16 جنيه هو ما ساهم في استقرار الكثير من السلع في السوق المحلي، وقد أكد وزير المالية على استمرار العمل بسعر الدولار الحالي 16 جنيه لاستيراد السلع الأساسية من بداية اليوم الأول من ديسمبر وحتى نهاية الشهر، يساهم تحرير سعر الصرف للدولار الجمركي في الحفاظ على السلع المحلية المثلية للمستوردة من أثاث وغيرة من السلع الاستهلاكية المتوفرة ضمن ورش ومحلات للصناعات المصرية المختلفة.