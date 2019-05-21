ماسبب حظر هواوي من استخدام الاندرويد وما هو رد الاخيرة !

قامت شركة جوجل الامريكية بسحب ترخيص الاندرويد من شركة هواوي وفقا لما تم تاكيده من قبل موقع “ذا فيرج” وهو ما شكل ضربة قوية جدا للشركة الصينية “هواوي”

وزارة التجارة الامريكية قامت بارسال طلب الى جوجل لوضع شركة هواوي ضمن قائمة الحظر او ما يعرف ب “Entity List” بحيث يتم منعها من استخدام النظام المفتوح من اندرويد والمعروف باسم “Android Open Source Project” وهو ما استجابت له اخيرا شركة جوجل.

شركة Huawei في هذه الحالة لن تكون باستطاعتها اصدار تحديثات جديدة لانظمة التشغيل في هواتفها وخاصة تلك التحديثات الهامة لسد الثغرات الامنية وهو ما سيسبب تراجع كبير جدا في استخدام اجهزتها حول العالم.

Huawei شركة صينية تلقت الكثير من التحذيرات من قبل الحكومة الامريكية بتخوفها من استخدام الحكومة الصينية لاجهزة هذه الشركة في التجسس كما وشمل التحذير ايضا شركة ZTE واتهمهما جهاز الاستخبارات العسكرية الامريكية بانهما ذراع للحكومة الصينية.

شركة Huawei لم تصدر حتى الان تصريحا رسميها بهذا الخصوص,ولكن ما زال مستخدمي اجهزتها ينتظرون القرار الرسمي من الشركة حتى يطمئنوا.

الرد الرسمي من هواوي:

هواوي ردت على هذا القرار واكدت استمرارها في استخدام نظام الاندرويد المفتوح المصدر ودعم اجهزتها.

ووفقا للتصريح افادت الشركة بانها كانت سببا رئيسيا في تطور نظام الاندرويد في العالم وكانت تعمل بشكل متواصل لتطوير بيئة النظام والتي تصب في مصلحة وفائدة الجميع.

وقد قررت وفقا لهذا التصريح استمرارها في بيع الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد وانه سيتم توفير تحديثات الامان وكافة الخدمات اللازمة للمستخدمين بشكل طبيعي.

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