اسعار فوانيس رمضان 2019 🌃: صور فوانيس رمضان في مصر

يعتبر فانوس رمضان من مظاهر أصيلة شعبية وتتميز بألوانه وأشكاله الرائعة من زمن لزمن أخر، وأن فانوس رمضان منذ زمن يعتبر من فن الفلكلور الأصيل فهو جزء من مظاهر احتفالات رمضان منذ قديم الزمن، وشهر رمضان يتميز بالفرح والبهجة التي تعُم على جميع الأفراد بشهر رمضان المبارك.

بالفترة الحالية تزايد البحث عن أسعار فوانيس رمضان بسبب قرب موعد الشهر الكريم، لذا يقدم لكم موقع نجوم مصرية أسعار كافة أنواع الفوانيس.

أما عن أسعار فوانيس رمضان تتزايد أسعارها كل عام عن العام الماضي، وأن تلك الغلاء نتيجة ارتفاع في أسعار الدولار الجمركي عن العام الماضي، وعلى الرغم من تلك الغلاء في الأسعار إلا أن المصريون لم يتخلوا عن عادتهم ومظاهر الاحتفال وشراء الفوانيس مثل كل عام ليعبروا عن فرحتهم بحلول شهر رمضان المبارك كما اعتادوا كل عام، وحرصًا من أسرة “نجوم مصرية” سنقدم لكم أسعار الفوانيس لعام 2019 بجميع الأنواع في الأسواق المصرية.

أسعار فوانيس رمضان 2019

تراوحت ما بين 20 جنيهًا لـ 500 جنيهًا.

تراوحت أسعار فوانيس محمد صلاح من 57 جنيهًا حتى لـ120 جنيهًا.

سعر الفانوس “الخرز الملون” 90 جنيهًا.

سعر الفانوس الخرز الملون الصغير “الميدالية” 20 جنيهًا.

سعر الفانوس الحجم الكبير خشب “يغني ويضئ” 120 جنيهًا.

سعر الفانوس “الصدف بشمعة” 100 جنيهًا.

سعر الفانوس “الجاز” الحجم الكبير 120 جنيهًا.

تراوح سعر الفانوس الخشب على حسب الحجم ما بين 20 جنيهًا لـ 150 جنيهًا.

تراوحت سعر الفانوس الصاج ما بين 50 جنيهًا لـ 500 جنيهًا على حسب الحجم.

تراوحت الفوانيس الصغيرة الملونة ما بين 27 جنيهًا لـ 55 جنيهًا.

سعر الفانوس المصنوع من خيط المكرمية 85 جنيهًا حجم كبير.

سعر الفانوس المصنوع من خيط المكرمية حجم الصغير 30 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفوانيس المصنوعة من الكريستال ما بين 45 جنيهًا لـ 140 جنيهًا، على حسب الحجم.

تراوحت أسعار مخدة رمضان بقماش الخيامية والمسحراتي ما بين 370 جنيهًا لـ 444 جنيهًا.

تراوحت أسعار الفوانيس المصنوعة من قماش الخيامية ما بين 30 جنيهًا لـ 150 جنيهًا على حسب حجمها.

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