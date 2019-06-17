فحص المنحة القطرية 100$ للمستفيدين من قطر شهر 6

يبحث الكثير من المواطنين في قطاع غزة عن رابط فحص المنحة القطرية 100$ للمستفيدين من المنحة ، حيث أعلنت العديد من المصادر المحلية في قطاع غزة عن وصول السفير القطري ،رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزةالسفير محمد العمادي ، وقد اكدت المصادر على أنه سوف تكون من خلال هذه الزيارة صرف المئة دولار لكافة الأسر المستفيدة من المنحة المقدمة من دولة قطر ، لكافة الأسر المحتاجة والتي لا تقدر على تلبية أساسيات إحتياجاتها في قطاع غزة ، وتصرف هذه المنحة بشكل دوري حسب ما هو متفق عليها مع العديد من الوسطاء ، ويمنع الإحتلال دخولها للعديد من الأسباب الأمنية .

تفاصيل وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة

نوهت العديد من المصادر في دولة فلسطين وتحديداً في قطاع غزة على ان تأخر وصول الوفد القطري إلى قطاع غزة ، جاء بسبب وصول العمادي ليلة الماضية ، وذلك لأسباب تتعلق بالمحادثات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي ، وتحدث المصادر ذاتها على أن الوفد كان من المقرر أن يصل إلى غزة ، ولكنه تأخر بسبب المحادثات التي يجريها مع الإسرائيليين حول قضايا تتعلق بإدخال الأموال وخط الكهرباء رقم 161 .

رابط الإستعلام عن المنحة القطرية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن وجود رابط المنحة القطرية للإستعلام ، حيث يتقرب المواطنين فى القطاع صرف المنحة القطرية المقدمة ، وقد دعت الوزارة كافة المواطنين للإستعلام عن صرف المنحة القطرية من خلال الرابط التالي هـــــنــــا

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