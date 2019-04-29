أسعار فوانيس ايكيا لرمضان 2019

تشكيلة كبيرة من فوانيس ايكيا لرمضان 2019 تقدمها مع العديد من الأكسسوارات والشموع الخاصة بفوانيس رمضان باختلاف أنواعها فمنها المعدني والزجاجي والخشبي ومقاسات مختلفة وأسعار في متناول الجميع.

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يتهادى المحبين بعضهم البعض بالعديد من الهدايا ولكن العادة أن تكون الهدية عبارة عن فانوس ملون بالعديد من الألوان المبهجة والمتنوعة ،لذا قدمت شركة IKea العالمية علي موقعها الإلكتروني تشكيلة رائعة ومتنوعة من تلك الفوانيس التي سنشاهدها لاحقا

صور و أسعار فوانيس ايكيا

تشكيلة كبيرة نعرضها لكم لأسعار فوانيس رمضان 2019 التي تقدمها شركة IKea الشهيرة والتي جعلتها الشركة في متناول ايدي الجميع بسبب عدم ارتفاع أسعارها فتراوحت أسعارها بداية من 99 جنيه حتي 299 جنيه بالإضافة إلي تخفيضات هائلة علي جميع أكسسوارات الفوانيس من شموع كبيرة وصغيرة .

BEHÄRSKA – فانوس لشمعة كبيرة, وردي – 249.00 جنيه

BEMANNA – فانوس للشموع الصغيرة, وردي – 99.00 جنيه

BORRBY – فانوس لشمعة كبيرة, أبيض للأماكن الداخلية/الخارجية – 199.00 جنيه

GOTTGÖRA – فانوس شمعة في تجويف معدني, للأماكن الداخلية/الخارجية أبيض – 229.00 جنيه

شموع معطرة وشموع غير معطرة

أثناء تجولك في الموقع لشراء فانوسك يمكنك أيضا التسوق وسط مجموعة كبيرة من أنواع الشموع المتاحة بالونها المختلفة لاستخدامها بجميع المقاسات و الاشكال ، ومتاحة أيضا شموع مضاف أليها عطر يفوح عند إشعالها و شموع عادية بدون أي إضافات

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