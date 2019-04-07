قال احمد عبد الرازق والد الشهيد ماجد احمد عبد الرازق، معاون مباحث قسم النزهة الذي استشهد، فجر اليوم، أن الشهيد كان معه يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مسا، جاء إلى بيتنا وذلك لأنه كان عنده عمل بالنيابة، وبعدها دخل نام حتى الساعة الواحدة صباحا وخرج مرة ثانية إلى عمله،

وأضاف انه أثناء دخوله إلى المدرسة اليوم جاءه اتصال تليفوني يبلغني بان ابني قد استشهد ومات فجر اليوم، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شي عنده بمقدار.

وطالب والد الشهيد الدولة وجميع المسئولين بالدولة على إيجاد أليه لوقف مسلسل الدماء الذي يتعرض له أبناء الوطن كل يوم في حوادث إرهابي، وذلك أثناء مداخلة هاتفية أجراها والد الشهيد ببرنامج كل يوم الذي يقدمه وائل الإبراشي على قناة on e الفضائية.

الجدير بالذكر أن الضابط ماجد عبد احمد عبد الرزق استشهد فجر اليوم إثناء تفقده للحالة الأمنية بمنطقة النزهة، وأثناء تواجده في شارع طه حسين لاحظ توقف سيارة ميكروباص، وعندما توجهت القوة الأمنية برئاسة الضابط ماجد عبد الرزق، نزل سائق الميكروباص وهو يحمل في يده بندقية أليه فقام بتوجيه النيران والرصاص إلى القوة الأمنية مما أدى إلى استشهاد الضابط ماجد عبد الرزق وسائق سيارة الشرطة وإصابة فردين آخرين من رجال الشرطة.

وتم تشيع جثمان الشهيد في جنازة عسكرية مهيبة، حضرها وتقدمها وزير الداخلية وكبار رجال الشرطة والدولة من المسئولين وأقيمت علية صلاة الجنازة في مسجد أكاديمية الشرطة، وشيع إلى مثواه الأخير .

شاهد ماذا قال والد الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق وماهو الطلب الذي طلبه من الدولة