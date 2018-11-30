سلع سترتفع أسعارها بنسبة تصل إلى 15% بعد رفع سعر الدولار الجمركي

قال رئيس شعبة المستوردين الأسبق أحمد شيحة، بأن قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن رفع سعر الدولار الجمركي من 16 جنيه إلى 18 جنيه بداية من شهر ديسمبر المقبل على السلع الغير أساسية، سوف يؤدي إلى رفع أسعارها بالأسواق بداية من شهر ديسمبر على الرغم من استيراد التجار لتلك السلع بالأسعار القديمة.

وأشار رئيس شعبة المستوردين الاسبق، بأن رفع سعر الدولار الجمركي للسلع الغير أساسية بمقدار 2 جنيه سوف يؤدي إلى رفع أسعار تلك السلع بنسبة تتراوح ما بين 12% إلى 15% في السوق.

وأضاف احمد شيحه بأن التجار سوف يستغلون تلك الفرصة لرفع أسعار تلك السلع، على الرغم من أنهم قد استوردوها قبل البدء في تطبيق تلك الزيادة الجديدة في سعر الدولار الجمركي.

يذكر أن وزارة المالية قد قررت رفع سعر الدولار الجمركي بالنسبة للسلع غير الاساسية والترفيهية لكي يكون هذا السعر خاضعاً لسعر الصرف المعلن من قبل البنك المركزي بداية من شهر ديسمبر 2018.

والسلع التي سوف ترتفع أسعارها بداية من شهر ديسمبر وبنسبة تصل إلى 15% هي :-

* بعض المأكولات مثل (الكافيار، الجمبري، الاستاكوزا) ، أسماك الزينة، الببغاوات، أغذية الكلاب والقطط، الخمور، أدوات التجميل، السيجار، منتجات التبغ، الزهور وغيرها من السلع غير الاساسية.

* السلع المعفاة من ضريبة الجمارك مثل التليفونات المحمولة ، أجهزة الحاسب الالي، سيارات الركوب الخاصة، التكاتك، الموتوسيكلات.

* السلع التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والاثاث من أجل الحفاظ على الصناعة المحلية.