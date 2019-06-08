سعر الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

على الرغم من تعافي الليرة التركية من الانخفاض الحاد الذي تعرضت له الا ان قيمتها ما زالت منخفضة مقارنة بسعرها في بداية عام 2018

بذل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان جهودا لحل هذه المشكلة من خلال تعزيز الائتمان والاعتماد على البنوك للاقراض ولكن كانت باسعار فوائد اعلى من مقدار التضخم وهو ما عاد بالسلب على المقترض والمقرض في نفس الوقت.

ديون الشركات التركية وصلت الى اكثر من 40% من اجمالي الناتج المحلي وقد وصل معدل التضخم لاكثر من 20% ما دفع المستثمرين الى التراجع ما زاد الوضع سوءا.

الكثير من المشاريع الضخمة في تركيا تم تمويلها بالعملة الاجنبية ما زاد الوضع سوءا وادى الى ارتفاع 4.11% في القروض حيث كلفت الطاقة لوحدها 51 مليار دولار من قيمة الديون وكذلك مطار اسطنبول الذي وصلت تكلفته الى 11 مليار دولار.

اسعار الليرة التركية مقابل العملات الاخرى:

العملة المقابل سعر البيع سعر الشراء الفارق % الليرة التركية الدولار الامريكي 5.8266 5.8212 0.0412% الليرة التركية اليورو 6.6048 6.5995 0.0394% الليرة التركية الريال السعودي 1.5537 1.5515 -0.0966% الليرة التركية الجنيه المصري 0.3486 0.3470 0.0865% الليرة التركية الجنيه الاسترليني 7.4261 7.4191 0.0917%

وفي تاريخ 5 مايو 2019 تحسنت قيمة الليرة التركية لتصل من 7.2 ليرة للدولار الواحد الى 6.7 ليرة للدولار الواحد,وقدّر المحللون الى ان سبب هذا التحسن يرجع الى مكالمة هاتفية اجراها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع نظيره الامريكي دونالد ترامب حيث تحدثا خلال هذه المكالمة حول صفقة صواريخ روسية من نوع s300 والتي كانت قد اعترضت عليها امريكيا وانذرت بعقوبات قاسية بحق تركيا في حال اصرارها على هذه الصفقة.

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