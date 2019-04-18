سعر الليرة التركية اليوم الجمعة 19-4-2019 – العملة التركية تتخذ منحى الانحدار

سعر الليرة التركية اليوم، متابعة منا عبر موقعنا نرصد لكم متابعينا الكرام أخر تحدثيات حول أسعار العملة التركية، حيث تخلت الليرة التركية عن المكاسب التي حققتها أول أمس الأربعاء 17-4-2019، وتراجع سعرها وفقاً للتعاملات أمس الخميس بنسبة 2%، وهو الأمر الذي ساهم في تجديد مخاوف البنك المركزي التركي فيما يخص شأن الاحتياط النقدي للبلاد، ومن خلال الأسطر التالية سنقوم بعرض سعر الليرة التركية اليوم الجمعة 19- أبريل 2019 في جميع البنوك والمصارف الحكومية والخاصة.

الليرة التركية

وفقاً لما نشر من بيانات اقتصادية تفيد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي التركي، فقد سجل الاحتياطي النقدي للبنك المركزي التركي من النقد الأجنبي يوم 12 ابريل الجاري 162.43 مليار ليرة، أي ما يعادل 28.44 مليار دولار، أي ارتفاعاً عن الأسبوع الماضي بما يبلغ 157.3 مليار ليرة.

كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، بأن البنك المركزي التركي قام بتعزيز احتياطات النقد الأجنبي ب مليارات الدولارات، وأوضحت بأن تلك التعزيز تم من خلال الاقتراض القصير الأجل، وأوضحت الصحيفة بأن هذا الإجراء أدى إلى إثارة مخاوف العديد من المستثمرين في تركيا.

سعر الليرة التركية

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي، حيث سجل سعر العملة التركية اليوم 5.8504 مقابل الدولار الامريكي.

كما أعلنت وكالة رويترز عن أخر ما سجله سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي سعر 5.8240.

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