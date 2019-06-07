سعر الذهب اليوم الجمعة 7/6/2019 في السوق المصري

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز علي الدوام نجوم مصرية في كل مكان داخل مصر وفي العالم العربي الكبير،تحية طيبة وبعد يسعدني أن أكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن أخر وأحدث سعر للذهب في السوق المصري، فالمعروف أن أسعار الذهب من أهم وأكثر المواضيع بحثاً علي كافة محركات البحث المختلفة، علي مدار الساعة في كل بقاع الأرض وليس في مصر فقط، لذالك فهو من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة لدي أغلب الفئات في كل الدول، ونرجو أن نقدم لكم محتوي يلبي رغباتكم.

يعتبر المعدن الأصفر من أهم الملاذات الإدخارية علي مستوي الأفراد والدول علي حداً سواء، فالذهب معدن غير قابل للتلف مع مرور الوقت، بل بالعكس كلما مر علية الزمن يزداد سعره وقيمته ونادراً ما يتراجع سعره، ويقدم الذهب كهدية من الشاب المقبل علي الزواج إلي خطيبته (الشبكة)، ويقدم كهدية قيمة في المناسبات السعيدة، ومن قدم الزمن يتفاخر العرب بالذهب في التزين والحفلات خاصة في منطقة الجزيرة العربية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 7/6/2019 في السوق المصري.

الوحدة السعر بالجنيه المصري ذهب عبار 24 711 ذهب عيار22 652 ذهب عيار 21 622 ذهب عيار 18 534 ذهب عيار 14 415 ذهب عيار 12 356 الجنيه الذهب 4990 أونصة الذهب 22140 الكيلو الذهب 712000

أهم العوامل التي تؤثر في سعر الذهب

أهم الأسباب التي تؤثر في سعر الذهب علي مستوي العالم هو سعر الدولار، وإحتياطي البنوك المركزية من المعدن الأصفر وكذالك سعر البترول. ارتفاع سعر الدولار عالمياً يؤثر بنتيجة عكسية علي سعر الذهب، فإرتفاع الدولار يخفض من أسعار الذهب والعكس صحيح، إلا في مصر فكلما إرتفع سعر الدولار إرتفع سعر الذهب. العرض والطلب يؤثران علي سعر الذهب، فكلما ذاد الطلب علي الذهب وقل المعروض إرتفعت أسعار الذهب والعكس صحيح. من أسباب ارتفاع الذهب في السوق المصري تحديداً إرتفاع المصنعية علي الذهب نتيجة إرتفاع أجر العامل الماهر في صناعة الذهب.

وفي نهاية التقرير تتمني أسرة موقع نجوم مصرية، أن نكن وفقنا في تقديم معلومة صحيحة ودقيقة ترضي متابعي موقعنا المتميز الذي يحرص دائماً علي تقديم المعلومة الصحيحة لقراءه.

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