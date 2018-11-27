ارتفاع سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في البنوك المصرية ويسجل17,94

ننشر إليكم اليوم أسعار الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية والتي من أهمها الدولار وذلك داخل البنوك المصرية والسوق السوداء، حيث شهد الدولار ارتفاع خلال هذا الأيام القليلة وتم تسجيل رقم 17.94جنيه مصري، ونظرا لأن تعويم العملة الخضراء جعل من سعر الدولار سوقا للتباين يوم وبعد يوم حيث يشهد سعر الدولار في الفترة الحالية ارتفاعا طفيف مقارنتا بالفترة السابقة، ومن خلال موقع نجوم مصرية ننشر إليكم تحديث دوري ومستمر لأسعار الدولار داخل البنوك المصرية والعربية والحكومية والخاصة والتي سيتم توضيحها عبر جدول منفصل بالمقال.

وهناك إقبال كبير من قبل العديد من الزوار لمعرفة سعر العملة الخضراء داخل البنوك الحكومية والخاصة، وذلك عقب أخر فترة هبوط لسعر الدولار خلال الشهور السابقة وأيضا هناك أعمال الشركات من الاستيراد والتصدير والتي تتوقف على سعر الدولار اليوم ولدينا أيضا أصحاب البورصات والذي يرغبون بمعرفة سعر العملات وعلى رأسهم الدولار بصورة لحظية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-11-2018

البنك الأهلي المصري.

17.94 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر.

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة.

17.86جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك إسكندرية.

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

ارتفاعا طفيفا في أسعار الدولار اليوم داخل معاملات البنوك المصرية ويسجل سعر الدولار 17,96 جنيه مصري.

تحديث يوم الثلاثاء 27/11/2018

تراجع سعر الدولار خلال معاملات اليوم صعودا طفيفا ويسجل 17,94.